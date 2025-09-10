"อนุทิน" จ่อรื้อโยกย้าย มท.อ้างคืนความยุติธรรม ดับฝันโปกเกอร์ถูกกฎหมาย ลั่น ถ้าจะใช้การพนันดึงเศรษฐกิจให้รอนายกฯ คนอื่น

“อนุทิน” เตรียมรื้อโยกย้ายข้าราชการระดับสูงมหาดไทย อ้างคืนความยุติธรรม พร้อมทบทวนโปกเกอร์ให้กลับมาเป็นการพนัน ยันอยากใช้การพนันดึงเศรษฐกิจให้รอนายกฯ คนอื่น
วันนี้ (10ก.ย.) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯให้สัมภาษณ์กรณีนั่งควบตำแหน่งรมว.มหาดไทย จะพิจารณากรณีที่มีการแก้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้กีฬาโปกเกอร์ถูกกฎหมาย รวมถีงถึงพิจารณาสัญชาติให้นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ล็อบบี้ยีสต์ ที่ถูกปฏิเสธไปก่อนหน้านี้หรือไม่ ว่า ต้องรอให้ตนเข้ากระทรวงก่อน แต่ตนกับเรื่องการพนันนั้นเคยบอกแล้วว่าที่มีอยู่ประเภทต่างๆ ถ้านอกเหนือจากนั้นต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไป จะมาบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้การพนันนั้นคงต้องรอนายกฯคนอื่นอย่ารอตนเลยเพราะไม่เห็นด้วยทางนี้ เมื่อถามว่าจะทบทวนให้โปกเกอร์กลับไปเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนตอบไปชัดเจนแล้ว แต่ขอทราบรายละเอียดก่อนเพราะหลังจากตนออกจาตำแหน่งรมว.มหาดไทย 2 วันปรากฏว่าประกาศเรื่องนี้เข้ามาเลยและไม่ได้มาบอกตน และไม่รู้จะไปถามใครเพราะไม่มีหน้าที่แล้ว แต่เมื่อกลับมากำลังจะมีหน้าที่ก็จะเชิญคนที่แก้เช่นกรมการปกครอง เพราะตอนที่ตนเป็นรมว.มหาดไทย ก็บอกว่าไม่ควรทำแต่พอตนไม่อยู่ก็ทำก็ต้องเชิญมาถาม
เมื่อถามอีกว่าสำหรับกรณีที่มีการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่มองว่าไม่เป็นธรรมจะคืนความเป็นธรรมให้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าประเทศอยู่ได้ด้วยธรรมะและความยุติธรรม ที่ผ่านมาไม่มีความยุติธรรมและบางครั้งไม่ค่อยมีธรรมะ เราก็เอาธรรมะและความยุติธรรมกลับมาสู่ประเทศของเราอีกครั้ง เมื่อถามย้ำว่าจะทบทวนคนที่ถูกโยกย้ายใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าแน่นอน