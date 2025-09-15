คิวหมอรพ.ดังโดนอายัดบัญชี ตร.แจงมีเงินจากบัญชีม้าโอนเข้า 8 หมื่น เจ้าตัวงงยันไม่เคยเกี่ยวของแก๊งโจร

นายแพทย์ แผนก หู-ตา-คอ-จมูกโรงพยาบาลรัฐ ร้องมูลนิธิรณรงค์ หลังบัญชีถูกอายัดไม่สามารถทำธุรกรรมได้เลย สอบถามตร.สภ.นาหม่อม แจ้งบัญชีธนาคารหมอมีเงินบัญชีม้าโอนเข้า 8 หมื่นบาท
วันนี้( 15 ก.ย.)เมื่อเวลา 12.30 น. ที่สำนักงานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์เอ อายุ 31 ปี แพทย์แผนก หู-ตา-คอ-จมูกโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพฯ นำเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าร้องเรียนกับทางมูลนิธิ โดยมี นางชฎาภรณ์ พงศ์ทอง ที่ปรึกษามูลนิธิรับเรื่องร้องเรียน หลังบัญชีของตนเองจำนวน หลายเล่มถูกอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาหม่อม จ.สงขลา โดยอ้างว่ามีผู้เสียหาย โอนเงินจากบัญชีม้า มาเข้าบัญชีตนเอง ทั้งๆ ที่ตนเองไม่รู้เรื่องและเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเลย ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถทำธุรกรรมในบัญชีแต่ละบัญชีได้
นพ.เอ เล่าว่า ก่อนหน้าที่ตนจะมาร้องเรียน พบว่ามีข่าวทางสื่อออนไลน์โดยมีผู้เสียหายจำนวนมากถูกอายัดบัญชี ตนเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายแต่ไม่คิดว่าจะมีคนที่ตกอยู่ในสถานะเดียวกับตน และถูกอายัดบัญชีมากมายในปัจจุบัน ในส่วนของตนเองนั้น ถูกอายัดบัญชีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาหม่อม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 68 โดยทางตำรวจอ้างว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีของตนเอง ซึ่งเป็นบัญชีม้า มีผู้เสียหายมาแจ้งความ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท ตอนนั้นตนตกใจมากก็ไม่เคยรู้เรื่องและเกี่ยวข้องอะไรกับบัญชีม้าแม้แต่นิดเดียวเลย แต่จู่ๆทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาอายัดบัญชีของตนเอง ทำให้ตนเองไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได้เลยจนถึงวันนี้ และก่อนที่จะเดินทางมาร้องเรียนเงินเดือนตนก็ออกแต่ไม่สามารถไปเบิกมาได้ ก็อยากให้ทางมูลนิธิช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วย
นางชฎาภรณ์ กล่าวว่า เท่าที่สอบถามในเบื้องต้น คุณหมอเอง ถูก ถูกนำบัตรประชาชนไปผูกไว้กับทรูมันนี่ และมีบัญชีม้า โอนเงินผ่านบัญชีของคุณหมอ ก่อนที่จะมี ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วพบว่า เงินที่โอนผ่านนั้นผ่านบัญชีของคุณหมอมา ทั้งๆที่คุณหมอเองก็มีฐานะการเงินตำแหน่งหน้าที่ที่ดี ไม่มี อะไรเลยที่จะเกี่ยวข้องกับแก๊งบัญชีมาได้ " เรื่องนี้ทางมูลนิธิเองจะประสานและพาคุณหมอไปติดตามจากทาง ตำรวจไซเบอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. นาหม่อม รวมทั้งธนาคารที่สั่งอายัดบัญชีโดยเฉพาะหน่วยงานของทรูมันนี่ ว่าคุณหมอไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมถึงโทรอายัดบัญชีทั้งๆ ที่เจ้าตัวไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเงินในบัญชีม้าที่โอนเข้ามาเลย"