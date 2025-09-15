ร้านข้าวมันไก่ชื่อดังโคราชผวา! ติดป้าย“งดรับโอนชั่วคราว” หวั่นผลกระทบจากบัญชีม้าถูกอายัดบัญชีทำเดือดร้อน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ร้านข้าวมันไก่ชื่อดังโคราชผวา ติดป้าย “งดรับโอนชั่วคราว” หวั่นผลกระทบจากมาตรจัดการบัญชีม้า ทำให้ถูกอายัดบัญชีได้รับความเดือดร้อน ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนค้าขาย
วันนี้ ( 15 ก.ย.68 ) ที่ด้านหน้าร้านรักกาแฟ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นร้านข้าวมันไก่ชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมา ได้ปิดป้ายประกาศ “งดรับโอนหรือสแกนจ่ายชั่วคราว จนกว่าจะมีความชัดเจนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก” ซึ่งทางร้านได้ติดข้อความดังกล่าวหลังมีรายงานข่าวกรณีเริ่มมีผู้ประกอบการร้านค้าได้รับผลกระทบจากมาตรการจัดการบัญชีม้า จนถูกอายัดบัญชีทำให้ได้รับความเดือดร้อน ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำนวนมาก ต่างรู้สึกระแวงและไม่มั่นใจว่าบัญชีของตนจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าจนถูกอายัดบัญชีหรือไม่
นายนพอนันต์ พรอนันต์ฤกษ์ เจ้าของร้านข้าวมันไก่รักกาแฟ บอกว่า ตนได้ยินข่าวเกี่ยวกับการอายัดบัญชีของผู้ประกอบการ ทำให้รู้สึกเป็นกังวลและเกรงว่า บัญชีของร้านอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือไม่ เพราะแต่ละวัน มีลูกค้าเป็นจำนวนมากจากหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด มาอุดหนุนซื้ออาหารจากทางร้าน ซึ่งลูกค้าที่มาจากหลายพื้นที่ ตนก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินที่โอนมาจะเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือไม่ และยิ่งปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมโอนจ่ายมากกว่าจ่ายเงินสด ทำให้ทางร้านเตรียมงดรับโอนชั่วคราว เพื่อป้องกันปัญหาการถูกระงับบัญชี เพราะถ้าหากตนถูกระงับบัญชีจะทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องเงินในบัญชีของตน ต้องนำมาใช้หมุนเวียนซื้อของมาขายทุกวัน จึงอยากฝากไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาและทำให้เรื่องนี้มีความชัดเจนโดยเร็วที่สุด