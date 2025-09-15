สว.เสนอปรับเกณฑ์ "บัญชีม้า" ลดผลกระทบผู้บริสุทธิ์

กมธ.เศรษฐกิจฯ จับมือ กมธ.กฎหมายฯ วุฒิสภา เสนอแก้ปัญหา “ระยะสั้น-กลาง-ยาว” การอายัดบัญชีกระทบผู้บริสุทธิ์ หวังลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ-ความเชื่อมั่นของสังคม
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง พร้อมด้วย กมธ.การกฎหมาย และการยุติธรรมวุฒิสภา ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีการอายัดบัญชีธนาคาร โดย นายพละวัต ตันศิริ สว.ในฐานะโฆษกกรรมการการเศรษฐกิจฯ กล่าวว่า จากการติดตามมาตราการปราบปรามภัยร้ายทางออนไลน์ โดยเฉพาะการจัดการบัญชีม้า ซึ่งถือเป็นต้นตอสำคัญของปัญหาการหลอกลวงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้เริ่มส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะต่อกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนผู้สุจริต ที่มีธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน ทำให้เกิดข้อจำกัดและความเดือดร้อนในการทำมาค้าขาย
นาลพละวัต กล่าวว่า การอายัดบัญชีที่เกิดขึ้นนั้นแม้จะอายัดอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดยั้งการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ในหลายกรณีการอายัดบัญชีทำให้บัญชีของผู้สุจริตที่อาจถูกนำไปใช้โดยไม่รู้ตัวถูกอายัดไปด้วย ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ขั้นตอนการขอคืนบัญชีที่ยุ่งยาก เมื่อบัญชีถูกอายัดแล้ว การขอคืนบัญชีมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนได้ทันที ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ความไม่ชัดเจนของเกณฑ์การบังคับใช้ การขาดเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการบังคับใช้ ทำให้เจ้าหน้าที่แต่ละรายอาจใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกัน ในระดับของความเสียหาย สร้างความไม่แน่นอนและข้อกังวลให้แก่ผู้ประกอบการ
“ดังนั้น กมธ.การเศรษฐกิจฯ และ กมธ.การกฎหมายฯ ที่ได้ทำงานร่วมกัน จึงเสนอการแก้ปัญหา ระยะสั้นควรมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณา "บัญชีม้า" ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่จำนวนบัญชีที่เปิดหรือความถี่ในการโอนเงินเท่านั้น ระยะกลาง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และ ระยะยาว ควรสร้างแพลตฟอร์มกลางสำหรับแจ้งและตรวจสอบบัญชีม้า เสนอให้จัดทำ ฐานข้อมูลกลางของบัญชีต้องสงสัย และควรพัฒนาระบบที่ช่วยให้ผู้ที่ถูกอายัดบัญชีสามารถยื่นคำร้องและชี้แจงข้อมูลได้”นายพละวัต กล่าว