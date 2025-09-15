แม่ค้าขอนแก่นผวา! อายัดบัญชีเงินสแกนจ่าย ทำการค้าสะดุด จี้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหา

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ร้านค้าย่อยเมืองขอนแก่น ผวา! ถูกอายัดบัญชีโอนจ่ายค่าสินค้า เอี่ยวบัญชีมา เผยกระทบการค้าหนัก หากหยุดให้สแกนโอนจ่าย ทั้งหากถูกอายัดบัญชี กระทบขาดเงินหมุนเวียนค้าขาย อาจต้องหยุดกิจการ วอนภาครัฐเร่งแก้ปัญหาให้ถูกจุด
หลังจากโลกออนไลน์มีหลายคนถูก “อายัดบัญชี” ต้องสงสัยกระทำผิดเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า แม้ว่าหลายคนจะยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง เป็นเพียงแม่ค้าออนไลน์ ขายของชำหาเช้ากินค่ำ ล่าสุดร้านขายทุเรียนชื่อดังที่จังหวัดขอนแก่น ก็ถูกอายัดบัญชีเช่นกัน ทำให้เกิดผลเสียในวงกว้าง สิ่งที่ตามมาคือ ร้านค้าต่างๆ มีแนวคิดเปลี่ยนจากระบบสแกนจ่ายมาเป็น รับเฉพาะเงินสด เพราะกลัวว่าบัญชีตัวเองจะถูกหางเลขไปด้วย
นางสมหมาย ปาณะศรี อายุ 55 ปี เจ้าของร้านทุเรียนต้าวอ้วน กล่าวว่าการขายทุเรียนที่ผ่านมานั้น เคยบอกลูกค้าว่ารับเฉพาะเงินสด แต่ลูกค้าบอกว่าไม่มีเงินสดติดตัว ทำให้ที่ร้านพลาดโอกาสขายของ เสียรายได้มาก จึงต้องจำยอมให้โอนเหมือนเดิม แต่ก็ยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะตกเป็นบัญชีม้า แต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ในแต่ละวันมีลูกค้าโอนเงินผ่านบัญชีประมาณ 70-80% การจ่ายด้วยเงินสดมีน้อยมาก
หากติดป้ายไม่รับโอนจะกระทบมาก เพราะลูกค้า จะไม่เข้าเลย ค้าขายช่วงนี้ขายลำบากแล้ว มาเจอปัญหาแบบนี้อีก พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่รู้จะทำยังไง อยากให้รัฐบาลช่วยเข้ามาแก้ไขโดยเร็ว คิดว่าการแก้ปัญหาตอนนี้แก้ไม่ตรงจุด อยากให้แก้ไขใหม่ หากวันนึงที่ร้านโดนอายัดจะทำให้ร้านไปต่อไม่ได้ เพราะไม่มีเงินซื้อของมาขาย อาจจะต้องหยุดการค้าได้
ด้านนางสาวประภัสสร ศรีหาปัน อายุ 27 ปี เจ้าของร้านเจ๊เอทะเลขอนแก่น กล่าวว่าทางร้านยังไม่งดรับเงินโอน แต่หากสถานการณ์รุนแรงกว่านี้อาจจะงดรับโอนจ่าย ต้องรอดูการแก้ไขอีกที ถ้าหากงดรับตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ซื้อกระทบมาก ลูกค้าไม่ได้เตรียมเงินสดมา มีแค่เงินในบัญชีเท่านั้น ทั้งบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีตู้กดเงิน เหตุอายัดบัญชีนั้นร้านค้าเสี่ยงสูงมาก ด้วยเหตุที่ว่าลูกค้ามากหน้าไม่รู้ว่าเงินมาจากที่ไหนบ้างเส้นทางการเงินมายังไง แต่ทางร้านยังเลี่ยงจุดนี้ไม่ได้ ถือว่าพ่อค้าแม่ค้าเสี่ยงสูง
หากแจ้งว่ารับเฉพาะเงินสด ลูกค้าจะไม่อยากซื้อ จะบอกปัดว่าไม่รับสินค้าแล้ว และไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาจุดนี้อย่างไรให้เร็วที่สุด การแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆตอนนี้เหมือนแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่า ถ้าหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีไหนคือบัญชีม้า ทำไมไม่อายัดบัญชีนั้น ทำไมต้องมาอาญัตติบัญชีพ่อค้าแม่ค้า ทำให้ได้รับผลกระทบเดือดร้อนไปหมด
คนทำมาหากินไม่รู้เรื่องด้วยอยู่แล้ว ว่าลูกค้าคนไหนเป็นบัญชีม้าหรือรับเงินมาจากบัญชีม้า หากวันนึงที่ร้านโดนอายัดคงจะไม่มีเงินไปหมุนซื้อของ เพราะที่ร้านคือซื้อมาขายไป เหตุการณ์นี้จึงปรับตัวยาก เหมือนผลักภาระให้ประชาชนมานั่งตรวจสอบเอง คิดว่าคงต้องไปถอนเงินสดในบัญชีธนาคารส่วนหนึ่งมาเก็บไว้ ถ้าถูกอายัดบัญชีจริง จะไม่มีเงินซื้อของมาขาย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขให้ไวที่สุด