“สว.ภิญญาพัชญ์”มองค้าขายออนไลน์ตายหมด หากไม่เร่งแก้ปัญหาบัญชีถูก “อายัด” ชี้ กระทบผู้บริสุทธิ์เพียบ

วันนี้ (14 ก.ย.) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงปัญหาการ อายัดบัญชีธนาคารโดยไม่เป็นธรรม ว่า เมื่อวานนี้ (13 ก.ย. 2568) มีประชาชนจำนวนมากถูกอายัดบัญชีทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า หรือการกระทำความผิดทางการเงิน ส่งผลให้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ตามปกติ ขณะที่บางคนถึงขั้นพบว่า ยอดเงินในบัญชีติดลบโดยไม่ทราบสาเหตุ สร้างความสับสนและความหวาดกลัวอย่างยิ่ง ตนฟังข่าวทั้งวันแล้วรู้สึกช็อก หากสถานการณ์เป็นแบบนี้ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตายกันหมดแน่นอน เนื่องจากไม่สามารถทำธุรกรรมได้ บางคนต้องใช้เงินหมุนเวียน
“ผลกระทบลุกลามไปสู่สังคมในวงกว้าง ข้าราชการบำนาญ ครูเกษียณ และชาวบ้านที่พึ่งพาเงินโอน ไม่สามารถเบิกจ่ายมาใช้ชีวิตได้ ร้านค้าหลายแห่งต้องงดรับการโอนหรือ QR code และที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ ประชาชนจำนวนมากแห่ถอนเงินออกมาเก็บเป็นเงินสด เพราะไม่มั่นใจว่าระบบธนาคารจะปลอดภัยจริงหรือไม่” น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าว
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ย้ำว่า แม้ล่าสุด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตั้งทีมพิเศษ และเปิดสายด่วน 1441 เพื่อให้ประชาชนแจ้งปัญหาและตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อปลดการอายัดโดยเร็ว ซึ่งเป็นความพยายามที่น่ายินดี แต่ยังถือเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ
ตนขอเสนอแนวทางต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งปลดอายัดบัญชีผู้บริสุทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน 24–48 ชั่วโมง หลังจากตรวจสอบเบื้องต้น
“ที่สำคัญ ต้องกำหนดมาตรการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จัดทำระบบแจ้งเตือนที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้เจ้าของบัญชีเข้าใจเหตุผลที่ถูกอายัด บูรณาการการทำงานระหว่างตำรวจ ธนาคาร และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อลดการกระทบผู้บริสุทธิ์โดยไม่จำเป็น” น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าว
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ความเดือดร้อนครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก หากปล่อยให้ประชาชนหวาดกลัวจนแห่ถอนเงินออกจากระบบ จะไม่เพียงทำลายความมั่นใจของประชาชน แต่ยังบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วน ตนก็ใช้ทุกกลไกนิติบัญญัติตรวจสอบ หาทางออกด้วยเช่นกัน