อีกหนึ่งความเดือนร้อน! แม่ค้าร้องถูกอายัดเงินบางส่วน ธนาคารโบ้ยตำรวจสั่ง ไร้ช่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์

แม่ค้าผู้เสียหายเผย ถูกอายัดบัญชีบางส่วนกว่า 1.6 แสนบาท ทั้งที่ค้าขายสุจริต ธนาคารชี้เป็นคำสั่งตำรวจ แต่ไร้ช่องทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ทำให้การหมุนเงินติดขัด ย้ำปัญหานี้กระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบธนาคาร เพราะประชาชนไม่มั่นใจว่าเงินที่หามาสุจริตจะปลอดภัย พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการแก้ไขและเยียวยาโดยด่วน
จากกรณีมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายหน่วยงานได้ดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารจำนวนมาก หลังพบความผิดปกติที่เกี่ยวโยงกับการฉ้อโกงและธุรกรรมผิดกฎหมาย หรือบัญชีม้า ส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมากไม่สามารถใช้เงินในบัญชีได้ หลายรายร้องเรียนว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่กลับถูกอายัดไปด้วย ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ทั้งการดำเนินธุรกิจ การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการชำระหนี้สิน ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบเพื่อหาทางแก้ไขและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (14 ก.ย.) เพจ“สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว“ ได้โพสต์ระบุข้อความโพสต์ข้อความสะท้อนเสียงผู้เสียหายจากกรณีอายัดบัญชีธนาคาร โดยมีผู้ร้องเรียนหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือกลุ่มแม่ค้า ซึ่งถูกอายัดยอดเงินบางส่วนในบัญชี หลังพบว่ามีเงินจากบัญชีม้าโอนเข้ามา ธนาคารอธิบายว่าเป็นคำสั่งจากตำรวจและไม่สามารถปลดอายัดได้ จนกว่าจะมีการตรวจสอบเสร็จสิ้น
ระบุว่า“อายัดแบบจำนวนเงิน ไม่ใช่ทั้งบัญชีก็มีครับ นั่นแปลว่าวิธีการของทางการหลากหลายมาก เสียงจากผู้ประสบภัยท่านหนึ่งโดนจนได้ อาชีพค้าขายเสี่ยงที่สุด แม่ค้าเลือกลูกค้าไม่ได้ และที่สำคัญแม่ค้าไม่สามารถรู้ที่ไปที่มาของเงินลูกค้าได้ เราค้าขายบริสุทธิ์ ขายของแลกเงิน แต่กับโดน ‘อายัดบัญชี’ ธนาคารให้เหตุผลว่า มียอดเงินจากบัญชีม้าโอนเข้าบัญชีเรา (จึงต้องอายัดยอดไว้) ณ วันนี้ถูกอายัดเป็นเวลา 7 วันแล้ว ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าจะโดนอายัดไปอีกนานแค่ไหน
ติดต่อธนาคาร ธนาคารแจ้งว่า ตำรวจแจ้งให้อายัด และไม่มีช่องทางให้เราแสดงความบริสุทธิ์เลย ได้แค่รอ และรออย่างเดียว #ยอดโดนอายัด 169,xxx อาจจะน้อยสำหรับธนาคาร แต่มันมากสำหรับคนใช้หมุนนะคะ คำว่าฝากเงินไว้ธนาคารปลอดภัยสุด คำนี้ใช้ไม่ได้แล้ว เหนื่อยหาเงินไม่พอ ยังต้องมาเหนื่อยกับเงินที่หามาไว้อีก ฝากไว้ให้เห็นใจประชาชนคนค้าขายด้วย”