ธปท. ผนึก ศปอท.-ธนาคาร เร่งหามาตรการใหม่ บรรเทาผลกระทบร้านค้าถูกอายัดบัญชี

แม่ค้าหลายรายโวยถูกอายัดบัญชี หลังพบเงินโยง “บัญชีม้า” ธปท. จับมือ ศปอท. และธนาคาร เตรียมปรับแนวทางใหม่ ลดผลกระทบประชาชนสุจริต เริ่ม 14 ก.ย.
จากกรณีแม่ค้าหลายรายออกมาโพสต์โวยหลังถูกธนาคารอายัดบัญชี เนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่ายอดเงินที่โอนเข้ามามีความเชื่อมโยงกับ “บัญชีม้า” สร้างความวุ่นวายให้กับผู้ค้าจำนวนมาก โดยบางรายถูกอายัดตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาท จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
ล่าสุด วันนี้ (13 ก.ย.) นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ ได้ขยายขอบเขตการติดตามเส้นทางการเงิน เพื่อกักเงินที่โยงกับบัญชีม้ามาคืนผู้เสียหายให้มากที่สุด ส่งผลให้บัญชีที่อยู่ในเส้นทางเงินดังกล่าวถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และกระทบต่อประชาชนสุจริตจำนวนมาก
ทั้งนี้ ธปท. ยืนยันว่าได้หารือกับ ศปอท. และธนาคารพาณิชย์แล้ว โดยมีมติร่วมกันเร่งปรับแนวทางการอายัดบัญชี และพิจารณากระบวนการปลดอายัดให้รวดเร็วขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์ โดยจะมีการหารือข้อสรุปพรุ่งนี้ (14 ก.ย. 68) และเริ่มดำเนินการได้ทันที
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในระหว่างนี้ สามารถติดต่อเพื่อขอยกเลิกการระงับบัญชีได้ที่ ศูนย์ AOC หมายเลข 1441 ต่อ 2.