“ประเสริฐ” ขนพระพุทธรูปกลับบ้าน ยังเชื่อได้กลับเข้าทำเนียบอีก

“ประเสริฐ” ขนพระพุทธรูปกลับบ้าน บอกหลวงพ่อคูณ เป็นพระที่เคารพนับถือ ไปไหนเอาไปด้วย เชื่อได้กลับเข้าทำเนียบอีก ขอบคุณ “แพทองธาร” ให้โอกาสทำงาน ฝากรัฐบาลใหม่เดินหน้าปราบคอลเซ็นเตอร์ต่อ
วันนี้(9 ก.ย.) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทยอยเก็บของออกจากห้องทำงานส่วนตัวที่ตึกบัญชาการ 1 โดยเฉพาะพระพุทธรูป ที่เคารพนับถือ พร้อมเปิดเผยว่า หลวงพ่อคูณเป็นพระที่เคารพนับถือ เวลาไปทำงานที่ไหน ก็จะนำไปด้วย
ส่วนการเมืองหลังจากนี้ สำหรับพรรคเพื่อไทยที่เป็นสถาบันการเมือง กิจกรรมก็ยังคงดำเนินก่อน เพียงแต่ต้องเปลี่ยนบทบาท ซึ่งเป็นวิถีทางปกติของระบอบประชาธิปไตย
เมื่อถามว่า เชิญหลวงพ่อคูณกลับบ้านแล้วจะได้เชิญกลับมาที่ทำเนียบอีกหรือไม่ น่ยประเสริฐ กล่าวว่า คิดว่าจะได้เชิญท่านกลับมาอีกครั้ง
นายประเสริฐยังถือโอกาสนี้กล่าวขอบคุณนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้โอกาสมาทำงานในตำแหน่งรองนายกฯ และ รมว.ดีอีเอส รวมถึงสื่อมวลชน ที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เป็นอย่างดี รวมถึงขอบคุณประชาชน หลังจากนี้ตนก็จะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกพรรคต่อไป
ส่วนจะฝากอะไรกับรัฐบาลใหม่ให้สานต่องาน นายประเสริฐกล่าวว่า ส่วนที่ได้ทำไว้ คือการปราบปรามของคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งมีการออกพระราชกำหนดไปแล้ว 2 ฉบับ รวมถึงการยกระดับศูนย์ ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) ตามกฎหมาย ทำให้กสนปราบปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ จึงอยากให้เดินต่อ เพราะยังมีความจำเป็นที่จะต้องออกกฎหมายลูกอีกกว่า 10 ฉบับ