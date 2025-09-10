กัมพูชารีบขานรับยินดีร่วมมือปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ หลังสหรัฐฯ ออกมาตรการคว่ำบาตร

MGR ออนไลน์ - หลังจากกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรกับเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ที่ปฏิบัติการอยู่ในพม่าและกัมพูชา โฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทางการกัมพูชายินดีที่จะร่วมมือเพื่อปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้
เมื่อวันที่ 8 ก.ย. กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกคำแถลงเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรกับเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์ในพม่าและกัมพูชา โดยในกัมพูชา มีรายงานว่ากลุ่มฉ้อโกงจำนวนมากประกอบด้วยชาวจีน ที่ถูกศาลในจีนและฮ่องกงตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ปฏิบัติการอยู่ในจ.พระสีหนุ จ.สวายเรียง และจ.โพธิสัตว์ ตามข้อมูลของกระทรวงการคลัง
ทัช สุขัก โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาย้ำว่า กัมพูชาได้ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ความขัดแย้งทางอาวุธกับไทยจะปะทุขึ้น กัมพูชาได้เริ่มรณรงค์ครั้งใหญ่เพื่อปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ โดยมุ่งเป้าไปที่สถานที่สำคัญทั่วประเทศ
“เรายินดีที่จะร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในศูนย์หลอกลวงออนไลน์” โฆษกกระทรวงมหาดไทย ระบุ
เขาเสริมว่ากัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐบาล ต่างยินดีที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้
“เราไม่ได้อนุญาตหรือให้โอกาสใดๆ แก่พวกเขาในการใช้ดินแดนกัมพูชาเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการก่ออาชญากรรมเหล่านี้ เหยื่อไม่เพียงแต่มาจากประเทศอื่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลเมืองกัมพูชาด้วย นี่เป็นอาชญากรรมระดับโลกที่จำเป็นต้องร่วมมือกันปราบปราม” ทัช สุขัก กล่าว
“หากสหรัฐฯ เสนอความร่วมมือในรูปแบบใดก็ตาม เราก็จะยอมรับความช่วยเหลือของพวกเขาในการสืบสวนอาชญากรรมเหล่านี้ และบังคับใช้กฎหมายตามหลักการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันของรัฐและสิทธิของบุคคล” ทัช สุขัก ระบุ.