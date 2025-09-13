แม่ค้าทุเรียนสุดช้ำ! บัญชีถูกอายัด หลังเงิน “บัญชีม้า” โอนเข้า ธนาคาร-ตำรวจยังไม่เคลียร์ 7 วันไร้คำตอบ

แม่ค้าทุเรียนโพสต์ระบายความเดือดร้อน หลังบัญชีถูกอายัดกว่า 1.6 แสนบาท ธนาคารอ้างมีเงินจาก “บัญชีม้า” โอนเข้า วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางออก หวั่นกระทบปากท้องผู้ค้าสุจริต
วันนี้ (13 ก.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นแม่ค้าขายทุเรียน ออกมาโพสต์เล่าระบายความเดือดร้อน หลังถูกอายัดบัญชีธนาคาร เนื่องจากมีเงินจาก "บัญชีม้า"โอนเข้ามาในบัญชีของตนเองกว่า 1 แสนบาท โดยผ่านไปแล้ว 7 วัน ทางธนาคารยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะถูกอายัดไปถึงเมื่อไร ทั้งนี้ ทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“โดนจนได้ อาชีพค้าขายเสี่ยงที่สุด แม่ค้าเลือกลูกค้าไม่ได้ และที่สำคัญแม่ค้าไม่สามารถรู้ที่ไปที่มาของเงินลูกค้าได้เราค้าขายบริสุทธิ์ ขายของแลกเงิน แต่กับโดนอายัดบัญชี ธนาคารให้เหตุผลว่ามียอดเงินจากบัญชีม้าโอนเข้าบัญชีเรา (จึงต้องอายัดยอดไว้)
ณ วันนี้ถูกอายัดเป็นเวลา 7 วันแล้ว ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าจะโดนอายัดไปอีกนานแค่ไหน
ติดต่อธนาคาร ธนาคารแจ้งว่าตำรวจแจ้งให้อายัด และไม่มีช่องทางให้เราแสดงความบริสุทธิ์เลย ได้แค่รอ และรออย่างเดียว #ยอดโดนอายัด 169,xxx อาจจะน้อยสำหรับธนาคารแต่มันมากสำหรับคนใช้หมุนนะคะ
คำว่าฝากเงินไว้ธนาคารปลอดภัยสุด คำนี้ใช้ไม่ได้แล้ว (เหนื่อยหาเงินไม่พอ ยังต้องมาเหนื่อยกับเงินที่หามาไว้อีก) ฝากไว้ให้เห็นใจประชาชนคนค้าขายด้วย“