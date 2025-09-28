นายกฯร้องหือกินข้าว "ปลัดมท." ก็เป็นข่าว อุบคัมแบ็กดูโอ โวมท.ยุคตนยึดปชช.คืนความเป็นธรรมขรก.

"อนุทิน" ร้องหือ แค่กินข้าวกับ ‘ปลัด มท.’ ก็เป็นข่าว ปัดตอบคู่หูคู่เดิมกลับมาแล้ว ย้ำมหาดไทยยุคตัวเอง ยึดประชาชนเป็นหลัก ชี้ ต้องคืนความยุติธรรมให้กับ ขรก. ที่ถูกย้ายไม่เป็นธรรม
วันนี้ (28 ก.ย. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการปรากฏภาพ ขณะไปทานห่านพะโล้ ร้าน ฉั่ว คิม เฮง กับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์ธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยนายอนุทิน ร้องหือพร้อมส่ายหัว ก่อนจะตอบว่า ก็แค่ภาพกินข้าว มันต้องกินข้าวหรือเปล่า พอกินข้าวเสร็จก็ไปทำงาน
เมื่อถามต่อว่าในกระทรวงมหาดไทยจะราบรื่นกว่าเดิม และคู่หูคู่เดิมกลับมาแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า การทำงานต้องนึกถึงประโยชน์บ้านเมืองเป็นหลัก พร้อมถามกลับว่า คุณจะเอาอย่างไรกับที่คนก่อนหน้านี้โยกย้ายแทบจะหมดกระทรวง แล้วได้ประโยชน์อะไรหรือไม่ งานสำเร็จหรือไม่ ผลงานมีหรือไม่ มีแต่สิ่งที่หลอกลวงกัน และก็ทำไม่สำเร็จ ประชาชนได้อะไร การทำงานกับตนเองยึดประชาชนเป็นหลัก เพราะฉะนั้น จะย้ายใครหรือไม่ย้ายใครไม่ใช่เรื่องหลัก ทุกคนต้องทำงานได้หมด นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีการทำงานแตกต่างกัน ผลของการทำงานย่อมแตกต่างกัน
ส่วนจะคืนความเป็นธรรมให้กับข้าราชการที่ถูกโยกย้ายไปอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ นายอนุทิน ย้ำว่า คนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมก็จะได้รับความยุติธรรม
เมื่อถามย้ำว่าจะย้ายเข้าราชการกลับมาให้หมดใช่หรือไม่ นายอนุทิน ย้อนว่า “อย่าเอาอะไรมายัดปากผม”