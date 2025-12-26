“ต๊ะ นารากร” มั่นใจ ปักธง ปชป.ในเขต 1 เชียงใหม่ได้ แม้สู้กันดุเดือด เชื่อประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง แต่ ไม่สัญญาว่าที่พูดไปจะทำได้ทุกเรื่อง พร้อมเป็นกระบอกเสียงตะโกนร้องเรียนให้ประชาชน
น.ส.นารากร ติยายน (ต๊ะ) กล่าวถึงการลงสมัครเลือกตั้ง สส.เชียงใหม่ เขต 1 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ตนพึ่งตัดสินใจในการลงสมัคร สส. หลังจากที่มีการยุบสภา ซึ่งคิดมาเป็นปีที่จะลงเล่นการเมือง เพราะที่ผ่านมาเคยไปสมัคร สว. มาแล้วแต่ตกรอบ เราเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการฮั้ว สว. การทุจริตต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของสแกมเมอร์ ซึ่งตนก็เคยโดนหลอก จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ไปผลักดันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆ รวมไปถึงเห็นแคมเปญพรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง “การเมืองสุจริต” ซึ่งตรงใจว่า ถ้าเราไม่ทำการเมืองให้สุจริต เราจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ปรับระบบต่างๆของประเทศไทยที่เดินต่อไม่ได้ จึงตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์
น.ส.นารากร กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะเขต 1 ที่แข่งกันดุเดือดมาก และคนที่ชนะหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาด้วยคะแนนสูงเป็นคนเก่งมีความสามารถ ส่วนตนมองจุดยืนของตัวเอง ไม่ได้มองคู่แข่ง เป้าหมายคืออยากจะไปพัฒนาท้องถิ่นของเรา เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดของตนเอง
ส่วนคู่แข่งน่ากลัวไหม น่ากลัว เพราะแข่งขันกันดุเดือด แต่คนเชียงใหม่อาจจะเคยเลือกคนอื่นมาก่อน ถือเป็นโอกาสดีที่เราเป็นคนใหม่ของการเมืองแต่เราไม่ใช่คนหน้าใหม่ ในสื่อมวลชนไทย ลองให้โอกาสคนการเมืองใหม่ๆ แต่ไม่ใช่คนหน้าใหม่ แต่เป็นคนที่ตั้งใจและมีเป้าหมาย
นางนารากร กล่าวต่อว่า เรารู้ว่าประเทศไทยเป็นรัฐราชการ ก็ต้องอาศัยข้าราชการที่มาช่วยกันสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด และจะไม่เปลี่ยนจุดยืนของตัวเองที่เป็นมา 30 กว่าปี
เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถปักธงในพื้นที่ได้ นางนารากร กล่าวว่า ตนมั่นใจ เพราะตอนนี้คนไทยต้องการการเปลี่ยนแปลง เราเห็นนักการเมืองเมื่อเข้าไปอยู่ในสนามการเมืองมีการแบ่งปันผลประโยชน์ในกลุ่ม ในขณะที่ประชาชนเรามีอำนาจแค่วันเดียว คือ วันเลือกตั้ง ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ ควรจะมีอำนาจในการตรวจสอบ และเรานี่แหละที่จะเป็นคนเสียงดังในการตรวจสอบตะโกนร้องเรียนให้ประชาชนเอง