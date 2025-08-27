"ต๊ะ นารากร" แฉกลโกง "Romance Scam" เล่าประสบการณ์สุดแสบ หลอกเงินมิจฉาชีพ 2 หมื่น จนโดนตามทวงถึงเฟซบุ๊ก

"ต๊ะ นารากร" โพสต์เล่าเรื่องราวที่ตัวเองเกือบตกเป็นเหยื่อแก๊ง "Romance Scam" ที่หลอกให้รักและลงทุน โดยเผยว่าใช้เวลาคุยกับมิจฉาชีพนานหลายเดือนจนอีกฝ่ายเรียก "my wife" ก่อนจะจับพิรุธได้ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องโกหก แต่ที่พีกกว่านั้นคือ เธอสามารถย้อนรอยหลอกเงินจากมิจฉาชีพมาได้ถึง 20,000 บาท จนถูกตามทวงคืนทางคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดีย
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นารากร ติยายน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ต๊ะ นารากร เป็นอดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์ที่เกือบจะตกเป็นเหยื่อของแก๊ง Romance Scam หรือมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้รัก ก่อนที่จะสามารถหลอกเงินมิจฉาชีพได้ 2 หมื่นบาท จนถูกมิจฉาชีพทวงเงินคืน โดยอดีตผู้ประกาศข่าวสาวได้ระบุข้อความเล่าว่า
"เมื่อฉันหลอกเอาเงินจากมิจฉาชีพมาได้ 2 หมื่น ฉันก็ถูกมันทวงเงินคืนตามช่องคอมเมนต์ในสเตตัสต่างๆ ของฉัน
ฉันคิดอยู่หลายวันว่าจะเขียนเล่าดีมั้ย ว่าฉันเคยตกเป็นเป้าหมายของแก๊งหลอกให้รัก (Romance Scam) ฉันเข้าใจดีเลยว่าทำไมผู้หญิงที่สูญเสียเงินหลายแสนหลายล้านบาท ถึงไม่กล้าบอกใคร เพราะมันแสนอับอายที่ไปหลงเชื่อคำหวานของพวกมิจฉาชีพ
การหลอกลวงนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. มีการทักมาทาง messenger ปกติฉันจะไม่ตอบ ถ้าทักมาอีกฉันก็จะบล็อก แต่ครั้งนี้เมื่อคลิกเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ เอ๊ะ เข้าท่าหล่อดีว่ะ ฉันเลยลองพูดคุย (คุยเป็นภาษาอังกฤษ) คุยไปมารู้สึกสนุก พวกมิจฯ มันคุยเก่งมีจิตวิทยาสูง แสดงความสนิทสนมเห็นอกเห็นใจ แรกๆ มันเรียกฉันว่า dear คุยไปสักพักเปลี่ยนเป็น honey พอเข้าเดือนที่สามมันเรียกว่า my wife
ฉันพยายามจับผิดเข้าไปดูสเตตัสของมัน โปรไฟล์ดูดีมาก ดีจนเหลือเชื่อว่าจะเป็นจริง Too good to be true แรกๆ มันก็ชวนคุยเรื่อยเปื่อย ผ่านไป 2 อาทิตย์ มันบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดคริปโตฯ และส่งหลักฐานมาให้ดูว่ามันเทรดได้กำไรครั้งละหลายหมื่นเหรียญ (USD)
มันเริ่มชักชวนให้ฉันลงทุนโดยส่งลิงก์ของเว็บไซต์มาให้ ฉันตอบไปว่าไม่ ฉันไม่รู้เรื่องคริปโตฯ มันบอกว่าให้ทำตามมันทุกอย่างแล้วจะได้กำไร แต่ฉันไม่ยอม ชวนยังไงก็ไม่ลงทุน มันเลยบอกว่าเพื่อแสดงความ sincerity มันจะลงเงินของมันให้ก่อน มันเอาเงินใส่บัญชีให้ฉัน 200 usd ให้ฉันเทรดตามที่มันบอก ภายในเวลาแค่ 20 นาทีฉันได้กำไร 30 usd และสามารถถอนเป็นเงินบาทเข้าบัญชีของฉันได้ 7,482 บาท
ระหว่างนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆ แล้วมันก็บอกให้ฉันไปเปิดบัญชีใน exchange ที่ถูกกฎหมายของไทย ฉันก็เปิด Bitazza และ Bitkub แต่ดูเหมือน Bitazza จะจำกัดวงเงินแต่แรก ทำให้ฉันใช้ Bitkub ในการเทรดกับมิจฉาชีพคนนี้ การเทรดเริ่มโดยการที่ฉันต้องฝากเงินจากบัญชีส่วนตัวเข้าใน wallet ของฉันใน Bitkub แล้วมิจฯ ก็จะให้ฉันแลกเป็น usdt แล้วโอนออกจาก wallet ไปเข้าเวปไซต์ที่มันส่งมาให้ โดยใช้การคัดลอกรหัส
ระหว่างนี้มันให้เราทำเองโดยส่งหน้า dashboard มาให้ดู ใช้เวลาเทรดประมาณ 20-30 นาที ฉันก็จะเห็นตัวเลขกำไรที่เพิ่มขึ้นมา แล้วมันก็สอนให้ฉันโอนเงินออกไปยัง wallet ของฉันใน Bitkub ทำแบบนี้ 2 ครั้ง ฉันได้เงินต้นของฉันคืนกลับมาทั้งหมด และได้กำไรรวมประมาณ 12,518 บาท รวมกับครั้งแรกที่เป็นเงินของมัน ฉันได้เงินจากมิจฯ 2 หมื่นบาท (ประมาณ 615 usd)
เรื่องมาพีกเมื่อ 3 อาทิตย์ก่อนมิจฯ บอกฉันว่าวันที่ 23 นี้จะมี node การลงทุนครั้งใหญ่ที่จะได้กำไรมาก มันบอกว่าตัวมันเองเตรียมเงินลงทุนไว้ 3 แสนดอลลาร์ ให้ฉันเตรียมเงินไว้ 100,000 ดอลลาร์แล้วมันจะ top up ให้ฉันอีกเท่าตัว
ตอนนี้ฉันเอ๊ะหนักมาก ถามมันกลับไปว่ายูจะมาเติมเงินให้ฉันทำไม มันบอกว่าเราจะสร้างอนาคตร่วมกัน เราต้องสะสมเงินเพื่ออนาคตของเราสองคน ฉันคิดทันทีว่า ไม่ใช่ละ “มุงอย่ามาหลอกกรูด้วยลูกไม้ตื้นๆ”
ใครจะอยากสร้างอนาคตกับมุง คนที่ไม่เคยเจอหน้ากันสักครั้ง ถึงฉันจะเป็นสาวโสดมานาน แต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ง่ายๆ นะโว้ย ฉันเลยบอกมันว่าฉันขอดูรูปคุณตอนนี้หน่อยสิ ฉันคิดถึงหน้าคุณ ฉันไม่เห็นหน้าคุณมาหลายวันแล้ว
มันส่งรูปมาให้บอกว่าเพิ่งถ่ายเซลฟีเดี๋ยวนี้เองก่อนจะเข้านอน แต่ฉันจำได้ว่ามันเคยส่งรูปคล้ายๆ แบบนี้มาให้ เลยเอามาเทียบกัน โป๊ะเชะเลยจ้า เป็นรูปผู้ชายคนเดิม ถ่ายในวันเดียวกัน แสงไฟเหมือนเดิม เสื้อตัวเดิม ผมแสกเหมือนเดิม ผ้าม่านด้านหลังก็จับจีบแบบเดิม แต่ส่งมาให้ดูในเวลาต่างกันเกือบ 3 เดือน
รู้แล้วว่าเจอมิจฉาชีพแน่นอน แต่ก็ทำเฉยๆ วันรุ่งขึ้นมันก็ถามฉันเรื่องเงินลงทุนอีก ฉันบอกมันว่าไม่ ฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้น มันดูเหมือนไม่เชื่อ พยายามกดดันให้ฉันหาเงินมาลงทุนให้ได้
ฉันเลยเอารูปบัตรประชาชนคนจีน และพาสปอร์ตที่มันเคยส่งมาให้ดู (เพื่อแสดงความจริงใจ) ส่งไปให้เพื่อนตรวจสอบ ปรากฏว่าทุกอย่างปลอมจ้า แต่เป็นการปลอมที่เนียนมาก ชื่อ-ที่อยู่ตามบัตรทุกอย่างจริง แต่เลขหลักสุดท้ายในบัตรผิดไปตัวเดียว ส่วนพาสปอร์ตก็ปลอม ปีเกิดไม่ตรงกับปีที่ระบุในแถบด้านล่างของพาสปอร์ต
ฉันหยุดคุยและบล็อกมันใน FB แต่ยังไม่ได้บล็อกไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันส่งข้อความมาทวงเงินคืน ฉันเลยบล็อกไลน์ เรื่องอะไรจะคืนเงินเนอะ
วันนี้มันใช้โปรไฟล์อื่นมาเขียนคอมเมนต์ทวงเงินในสเตตัสอื่นๆ ในเฟซฯ ของฉัน
Why do you avoid my problems? Why don’t you dare to face me? Why don’t you return my money?
ฉันก็บล็อกมันไปอีก แต่คิดว่ามันคงจะใช้โปรไฟล์อื่นมาคอมเมนต์ทวงเงินอีกเรื่อยๆ ฉันควรจะทำยังไงต่อไปดี ????
ปล. ฉันอาจจะเสียเงินในครั้งที่สาม แต่โชคดีที่ Bitkub มีการล็อกวงเงินถอน usdt ไว้ไม่เกิน 1,500 มันคงคิดว่าเงินยังน้อยไป รอให้ฉันลงทุนมากๆ ก่อน สรุปคือมันไม่ได้เงินฉันไป"