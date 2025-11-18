"ต๊ะ นารากร" ทนไม่ไหว! โพสต์ขอโทษคนญี่ปุ่นแทน หลังอินฟลูฯ ถ่ายคอนเทนต์สิ้นคิด

นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ขอโทษคนญี่ปุ่น หลังมีอินฟลูฯ คนไทยทำคอนเทนต์ถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้ บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อลอว์สัน สาขาที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
จากกรณีเฟซบุ๊ก “แจ็กแปปโฮ" อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มีผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้าน ทำคอนเทนต์ถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้ ที่บริเวณหน้าร้านลอว์สัน (Lawson) ร้านสะดวกซื้อดัง สาขาฟูจิคาวากุจิโกะ สาขาที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้
ล่าสุดวันนี้ (18 พ.ย.) เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยว่า "ในฐานะคนไทย ฉันขอโทษต่อความเดือดร้อนที่อินฟลูฯ คนนั้นได้ก่อขึ้น"
พร้อมระบุแคปชันว่า "ฉันอยากบอกว่าคนไทยไม่ได้หยาบคายและไร้มารยาทแบบคนนั้นทุกคน คนไทยส่วนใหญ่เป็นคนดี
I want to say that not all Thai people are rude and impolite like that person. Most Thai people are kind and well-mannered."