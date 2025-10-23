เปิดข้อมูล มูลนิธิองค์กรทำดี “บุ๋ม ปนัดดา” หากล้มเลิก ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของ “สภากาชาดไทย”

กรณี “กัน จอมพลัง” ถูกสังคมตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสทั้งเงินบริจาค และมูลนิธิ กัน จอมพลังช่วยสู้ หลังจากที่กัน ออกมาเผยว่าตนเองให้มูลนิธิยืมชื่อ และเป็นแค่ที่ปรึกษา อีกทั้งมีคนออกมาแฉว่าข้อบังคับมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ ระบุในข้อที่ 39 หากมูลนิธิต้องล้มเลิก ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งก่อนหน้านี้ กัน เผยว่าตนเองไม่ได้สนิทกับ ธรรมนัส ทำสังคมเคลือบแคลงใจ
งานนี้แม้แต่พิธีกรคนสนิทอย่าง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ยังออกมาเรียกร้องให้ “กัน จอมพลัง” ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว ในฐานะที่ตนเองก็เป็นคนหนึ่งที่โอนเงิน 1 ล้านให้กันโดยตรงเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วม และโอนเพิ่มอีก 5 แสนเข้ามูลนิธิ รวม 1.5 ล้าน อีกทั้งได้โอนให้มูลนิธิ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” อีก 1 ล้านพร้อมกัน ขอกันอย่าโกรธตน แต่อยากให้ออกมาชี้แจงกับสังคมเพื่อความโปร่งใส และจะไม่เปิดให้ชี้แจงผ่านโหนกระแส หวั่นถูกครหาช่วยกันเอง
ขณะที่ “ต๊ะ นารากร ติยายน” ได้ออกมาเปิดเอกสาร ข้อมูลมูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา ในข้อบังคับข้อที่ 39 ระบุว่า “หากมูลนิธิต้องเลิกล้มลง ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่จะตกเป็นของสภากาชาดไทย” ลั่นอยากให้ผู้บริจาคทุกคนมั่นใจว่าองค์กรทำดี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อสงสัยใดๆ ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้าไปแสดงความชื่นชมองค์กรทำดีและบุ๋มเป็นจำนวนมาก