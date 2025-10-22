ทนายนรเศรษฐ์เปิดข้อบังคับ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เขียนชัด ถ้าล้มเลิก ทรัพย์สินให้ "มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า"

นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความชื่อดัง เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ระบุชัด หากมูลนิธิเลิกล้มลง ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน และ "กัน จอมพลัง" เปิดศึกปะทะคารมกันอย่างดุเดือดถึงเรื่อง "มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้" และความสัมพันธ์ระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กับ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” โดยในขณะนี้กำลังถูกหลายฝ่ายจับตามอง
ด้าน ร.อ.ธรรมนัสชี้แจงว่า ความสัมพันธ์กับ กัน จอมพลัง ไม่มีอะไรลึกซึ้งไปกว่าการร่วมกันช่วยเหลือประชาชน โดยระบุว่า "กันชอบช่วยเหลือประชาชน ส่วนผมก็มีมูลนิธิที่ทำงานลักษณะเดียวกัน ช่วงที่ไม่ได้ทำงานการเมือง เมื่อลงพื้นที่แล้วได้พบกัน เคมีเราคล้ายกัน เลยช่วยกันทำสิ่งดีๆ อะไรที่สนับสนุนกันได้ก็เต็มที่" พร้อมยืนยันว่า "ไม่มีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง"
ล่าสุดวันนี้ (22 ต.ค.) เฟซบุ๊ก นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความชื่อดัง เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” โดยระบุถึงประเด็นสำคัญในข้อบังคับของมูลนิธิ ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่า หากมูลนิธิต้องเลิกล้มลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”
ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศจากนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่องการจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
โดย น.ส.กาญจนา สถาวร ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ต่อนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
ทั้งนี้ ในหมวดที่ 11 เรื่องการเลิกมูลนิธิ ข้อ 39 ระบุไว้ว่า ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิ ธรรมนัส พรหมเผ่า