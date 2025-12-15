ไขข้อข้องใจ "เหรียญสถาปนาฯ" เครื่องหมายสูงสุดแห่งเกียรติยศ หลังนายกฯ ติดออกรายการดัง

ส่องเข็มกลัด นายกฯ อนุทิน กลางรายการ “สรยุทธ” ไขข้อข้องใจ “เข็มนาย” คืออะไร?
จากกรณีเช้านี้ (15 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ดำเนินรายการโดย นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ชี้แจงกรณีการตัดสินใจยุบสภา โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ พร้อมกับข้อสงสัยถึงเข็มกลัดที่ติดอยู่บนเสื้อสูทของนายกรัฐมนตรี
ล่าสุดวันเดียวกันนี้ “นารากร ติยายน” ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาสอบถามถึงเข็มกลัดดังกล่าว โดยมีชาวเน็ตเข้ามาให้ความรู้ ซึ่งเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เรายังอยู่ที่เดิมไม่ได้ออกจากปฏิญญา “ผมไม่เคยพูดว่าสี่ทุ่มจะหยุดยิง” นายกฯอนุทินพูดเช้านี้ในรายการสรยุทธ
ใครรู้บ้างว่าเข็มกลัดที่คุณอนุทินกลัดที่สูทด้านซ้ายคือเข็มกลัดอะไร? ไม่ทราบจริงๆ ค่ะ ขอความรู้หน่อยค่ะ
อัปเดตหลังจากโพสต์ถามไป มีคนมาช่วยตอบแล้ว ขอบคุณมากค่ะ คำตอบคือ
เหรียญสถาปนาฯ หรือที่รู้จักกันอีกอย่างว่า “เข็มนาย”
เป็นเหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 ธันวาคม 2515
ลักษณะเป็นเหรียญเงิน กลมแบน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.1 ซม.
ด้านหน้ามีพระรูปรัชกาลที่ ๑๐ ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงหันพระพักตร์ทางเบื้องขวา ด้านหลังมีอักษรพระนามาภิไธย “ว.ก.”
ใช้ประดับอกซ้ายเหนือแพรแถบ และเหนือทุกเครื่องหมาย บุคคลที่สามารถประดับได้คือข้าราชบริพาร ราชองครักษ์ และหน่วยราชการในพระองค์
รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ได้รับพระราชทานโดยตรง"