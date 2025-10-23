"ต๊ะ นารากร" เปิดจดหมายชื่นชม "หนุ่ม กรรชัย" ยืนหยัดเรียกร้องความโปร่งใสเงินบริจาค "กัน จอมพลัง" พร้อมยกย่องพัฒนาการสู่สื่อสารมวลชน

"ต๊ะ นารากร" อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์จดหมายเปิดผนึกถึง "หนุ่ม กรรชัย" โดยมีใจความ เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการที่หนุ่ม กรรชัย เรียกร้องให้ "กัน จอมพลัง" ชี้แจงเงินบริจาค $1$ ล้านบาทและ $5$ แสนบาท ที่เคยโอนให้ เพื่อความโปร่งใสต่อสังคม นอกจากนี้ยัง ยกย่องการก้าวข้ามจากนักแสดงสู่สื่อมวลชน ที่มีความรับผิดชอบและกล้าขอโทษ พร้อมขอบคุณแทน 'บุ๋ม ปนัดดา' สำหรับเงินบริจาคช่วยมูลนิธิองค์กรทำดีที่โปร่งใส
วันนี้ (23 ต.ค.) นารากร ติยายน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ต๊ะ นารากร เป็นอดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความจดหมายเปิดผนึก ที่ผู้เขียนส่งถึง หนุ่ม กรรชัย โดยมีใจความว่า
"จดหมายเปิดผนึกถึงคุณหนุ่ม กรรชัย
ดิฉันอ่านข่าวที่คุณหนุ่มเรียกร้องให้ ’กัน จอมพลัง’ ออกมาเคลียร์เรื่องเงินบริจาค โดยเฉพาะยอดเงินหนึ่งล้านบาทที่คุณหนุ่มโอนให้กันโดยตรง และหลังจากนั้นคุณหนุ่มโอนให้อีกห้าแสนบาท หลังจากที่มีการจดจัดตั้งมูลนิธิกัน จอมพลัง
คุณหนุ่มบอกว่าหลังจากโอนเงินให้ไปแล้วก็ไม่เคยถามว่าเอาเงินไปทำอะไร เพราะคุณหนุ่มให้เกียรติทุกคน แต่ครั้งนี้เมื่อมีข้อสงสัยในสังคม คุณหนุ่มจึงเรียกร้องให้มีการชี้แจงในเวทีที่เป็นกลาง ซึ่งดิฉันเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ ‘กัน จอมพลัง‘ ควรทำอย่างยิ่ง และควรทำให้รวดเร็ว อย่างชัดเจนโปร่งใสด้วย
แม้ว่าตัวดิฉันเองกับคุณหนุ่มจะเคยมีเรื่องขัดแย้งส่วนตัว ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในอดีตหลายเรื่อง และดิฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ต่อสาธารณะ แต่เรื่องราวเหล่านั้นผ่านมานานหลายปีแล้ว และคุณหนุ่มเองก็ได้แสดงให้สังคมเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าคุณหนุ่มได้พัฒนาตนเอง ก้าวข้ามผ่านคำว่า “นักแสดง” สู่ความเป็น “สื่อสารมวลชน”
ด้วยความที่คุณหนุ่มเคยเป็นดาราดังมาก่อน พอเปลี่ยนทิศทางมาทำรายการข่าว จึงถูกสื่อบางคนปรามาสว่าคุณไม่ใช่สื่อที่แท้จริง ดิฉันไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ ในวงการสื่อมวลชน ให้ความหมายของคนที่มีความเป็นสื่อที่แท้จริงไว้เช่นไร
แต่สำหรับดิฉันการที่คุณหนุ่มทำผิดแล้วรู้จักขอโทษ ทั้งเอ่ยปากขอโทษทางหน้าจอ และโทรศัพท์ไปขอโทษเป็นส่วนตัว ถือได้ว่าคุณหนุ่มได้แสดงความสำนึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองแล้ว โดยเฉพาะวันนี้เมื่อคุณหนุ่มออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบต่อ ‘กัน จอมพลัง‘ เสียงอันทรงพลังของคุณจะทำให้ กัน จอมพลังต้องแสดง accountability ต่อสังคมเช่นกัน
สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณแทนคุณบุ๋ม ที่คุณหนุ่มได้บริจาคช่วย “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของคุณบุ๋มจำนวนหนึ่งล้านบาท เพราะมูลนิธินี้จัดตั้งอย่างโปร่งใส โดยมีนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ีดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยตัวเอง
และในข้อ 39 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ สภากาชาดไทย
ข้อความในโพสต์นี้ดิฉันตัดสินใจเขียนขึ้นเอง และภาพประกอบนี้ดิฉันก็นำมาลงเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณบุ๋มใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าจะด่ามาด่าดิฉันคนเดียว ดิฉันอยากลงภาพเป็นหลักฐานให้ทุกคนที่ร่วมบริจาคแก่มูลนิธิองค์กรทำดีเกิดความสบายใจ และไม่มีความสงสัยใดๆ"