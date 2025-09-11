xs
"ต๊ะ-นารากร"เผยเปลี่ยนนายกฯ ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาราบรื่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เปลี่ยนนายกฯ ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาราบรื่น