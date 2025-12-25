"เฉลิมชัย” ขอบคุณ กธ.ต้อนรับอบอุ่น รับผิดชอบส่ง 20 เขต ปัดตอบปมขัดแย้งปชป. ชี้ “สำนึกลึกกว่าสันดาน”

"เสี่ยต่อ" ขอบคุณ "ธรรมนัส-นฤมล" ต้อนรับอบอุ่น เผยรับผิดชอบว่าที่ผู้สมัครสส. 20 เขต ยันลุยเต็มร้อย ไม่ต้องห่วง ปัดตอบปมขัดแย้งกธ.-ปชป. ชี้ไม่เกี่ยว บอก “สำนึกลึกกว่าสันดาน” ไม่อยากทำพรรคเสียหาย ขอไปสู้ในสนามเให้ปชช.เลือกตั้ง ตัดสิน
วันนี้ (25ธ.ค.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า วันนี้ตนมาแสดงความยินดีกับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคกล้าธรรม และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ซึ่งได้เชิญตนมาร่วมงานในวันนี้ ตนจึงมาร่วมและขอบคุณ ซึ่งบรรดาว่าที่ผู้สมัครสส. พรรคพวกตน ที่มาอยู่กับพรรคกล้าธรรม และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ตนยืนยันว่าในชีวิตการเมืองของตนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ ทุกที่ตนทำเต็มร้อยทั้งหมด วันนี้ตนเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิเสรีภาพ ในการเลือกช่วย สนับสนุนใครทั้งหมด อย่างไรก็ตามที่มีการลงข่าวว่าลงตนมาสมัครสมาชิกพรรคกล้าธรรมนั้น ไม่มี แต่ตนใช้สิทธิ์ความเป็นคนไทย ซึ่งคิดว่าวันนี้เมื่อพรรคพวกของตนมาอยู่ที่นี่ ตนก็เต็มที่กับกล้าธรรม ทำเต็มที่ ทำเต็มร้อย ไม่ต้องห่วง
ส่วนประเด็นความขัดแย้งระหว่างพรรคกล้าธรรมกับพรรคประชาธิปัตย์นั้น นายเฉลิมชัย ระบุว่า ไม่เกี่ยวกับตน ส่วนใหญ่ตนเล่นการเมือง ตนทำมากกว่าพูด ซึ่งการต่อสู้ในการเลือกตั้ง ทุกพรรคต้องต่อสู้กัน ผลสุดท้ายให้ประชาชนตัดสิน ใครได้รับความไว้วางใจมากก็ชนะ ใครได้น้อยกว่าก็แพ้ว่ากันตามกติกา ตนว่าไปสู้กันในสนามเลือกตั้งดีกว่า ทั้งนี้ตนไม่มีความคิดเห็นกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่ร่วมกับพรรคกล้าธรรม ทุกคนก็จะเห็นตั้งแต่ตนออกจากประชาธิปัตย์ ไม่เคยให้สัมภาษณ์เลย เพราะวันที่ออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค มีแต่คนให้สัมภาษณ์แล้วพรรคก็เสียหาย ยังจำคำนี้ได้หรือไม่ว่า “สำนึกลึกกว่าสันดาน” ซึ่งตนเคยบอกวันนี้เมื่อออกมาก็จะไม่มีวันทำให้ประชาธิปัตย์เสียหาย จึงไม่ให้สัมภาษณ์ แต่วิถีทางการเมืองของตนและพรรคพวกที่เดินก็มีความผูกพันกัน เขาอยู่กับตนมานาน มีอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วย วันที่เขาตัดสินใจมาพรรคกล้าธรรม ก็ต้องช่วยเป็นธรรมดา คนรู้จักตนจะรู้ว่าเป็นคนอย่างนี้ และทำเปิดเผย ไม่เป็นอีแอบ และเล่นการเมืองบนดิน
เมื่อถามว่าวันนี้สบายใจแล้วหรือไม่ นายเฉลิมชัยระบุว่า วันนี้ตนเป็นคนไทยคนหนึ่ง มีสิทธิ์ที่จะเลือกใครก็ได้ หรือสนับสนุนใครก็ได้ บอกตรงๆทุกคนก็รู้ เมื่อมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำเพื่อพวกผมที่อยู่ในพรรค เต็มร้อยไม่ต้องห่วง แต่ตนเล่นบนดินไม่เล่นใต้ดิน
เมื่อถามว่าจะมีส่วนในการช่วยยุทธศาสตร์ในพรรคกล้าทำหรือไม่ นายเฉลิมชัย ระบุว่า คงไม่ได้ลึกขนาดนั้น เพียงแต่ว่าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้สมัครในทีม ก็มีหน้าที่ไปช่วยผู้สมัครทั้งหมดตรงนั้น ก็เป็นความรับผิดชอบในพื้นที่ และความรับผิดชอบในฐานะที่เราเคยเป็นผู้นำพวกเขา
เมื่อถามว่ารับผิดชอบกี่เขต นายเฉลิมชัยกล่าวว่า 20 เขต ส่วนตั้งเป้าหรือไม่ว่าจะได้กี่เขต นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ไม่ตั้งเป้า เพราะถ้าชาวบ้านไปลงคะแนนมากกว่าคนอื่นก็ชนะ แต่ถ้าชาวบ้านลงคะแนนให้น้อยกว่าคนอื่นก็แพ้ จะให้บอกว่าได้เท่าโน้นเท่านี้เป็นไปไม่ได้ ไปทำอย่างนั้นเหมือนดูถูกประชาชน เอาเป็นว่าให้ประชาชนตัดสินใจดีกว่า เขาควรจะเลือกใครเป็นผู้แทนของเขา
ส่วนกระแสที่โจมตีพรรคกล้าธรรมเป็นระยะๆ จะมีผลกระทบหรือไม่ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ไม่ทราบตนทำงานอย่างเดียว.