"เฉลิมชัย" เปิดตัวทางการซบกล้าธรรม ชื่นมื่นสวมกอด "ธรรมนัส" บอกมาสู้ด้วยกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"เสี่ยต่อ" โผล่ร่วมงาน ‘กล้าธรรม‘ เปิดตัว สส.ครั้งแรก สวมกอด ’ธรรมนัส‘ ชื่นมื่น บอกมาสู้ด้วยกัน พร้อมนำกลุ่มเพื่อนต่อลุยศึกภาคใต้

วันนี้ (25 ธ.ค.68) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาร่วมงาน “กล้าธรรม ทำมากกว่าพูด“ เปิดตัวผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต และ สส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคกล้าธรรม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายเฉลิมชัย ได้เดินเข้ามายังห้องประชุมภายหลังนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม กล่าวบนเวทีจบ ซึ่งนายเฉลิมชัยได้ไปนั่งข้าง ๆ กับนางนฤมล จากนั้นร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้เดินเข้ามาสวมกอดนายเฉลิมชัย ก่อนที่นายเฉลิมชัย จะมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและสวมกอดกันด้วยความชื่นมื่น ซึ่งนายเฉลิมชัย ได้กล่าวกับร้อยเอกธรรมนัสว่า “เรามาสู้ด้วยกัน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายเฉลิมชัย ได้นำทีมกลุ่มเพื่อนต่อ ซึ่งเป็นอดีต สส. และ สจ.กว่า 10 คน ย้ายซบพรรคกล้าธรรม ซึ่งหลายคนลงสมัคร สส.เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งในภาคใต้ด้วย

