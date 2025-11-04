“เฉลิมชัย” ลา ปชป.คาดยกทีม สส.พร้อมก๊วน "เดชอิศม์" ซบ "กล้าธรรม" เติมอีก 20 เสียงขยับสู่พรรคใหญ่

“เฉลิมชัย” ดอดยื่น กกต.ลาออกจาก ปชป. คาด พา “กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย” พร้อมก๊วน "เดชอิศม์" ย้ายซบ “กล้าธรรม” ตั้งเป้าเติม สส.ให้พรรคได้ 20 เสียง ขยับฐานะสู่พรรคขนาดใหญ่
ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคาดว่าจะมี สส.ประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่ม สส.ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ในสังกัด ”กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย“ จะทยอยลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อรวมกลุ่มย้ายไปเข้าสังกัดพรรคกล้าธรรม ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะหุ้นส่วนร่วมพรรคที่จะทำให้พรรคกล้าธรรมใหญ่ขึ้น
โดย ส.ส.ที่คาดว่าจะย้าย อาทิ นายประมวล พงษ์ถาวราเดช ประธาน สส.พรรคประชาธิปัตย์ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สส.ประจวบคีรีขันธ์ นายมนตรี ปานน้อยนนท์ อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงกลุ่มสงขลาของนายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมครอบครัว และ พล.ต.อ.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา
ทั้งนี้จากการเจรจาเบื้องต้น กลุ่มนายเฉลิมชัยจะเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนในพรรคกล้าธรรม โดยเพิ่ม สส.ให้ ตั้งเป้าไว้ 20 เสียงเป็นอย่างน้อย เพื่อทำให้พรรคกล้าธรรมขยับพรรคขนาดกลางมาเป็นขนาดใหญ่
นอกจากนี้คาดว่าจะยังมี สส.พรรคประชาธิปัตย์อีกจำนวนหนึ่งทยอยลาออก เพื่อตามมาสังกัดพรรคกล้าธรรมในนามกลุ่ม”เพื่อนเฉลิมชัย“เพิ่มอีกด้วย