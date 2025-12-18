พรรคประชาชนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. 400 เขต ให้สื่อเก็บภาพตอนเปิดงานเท่านั้น ห้ามให้สัมภาษณ์การเมือง

ว่าที่ผู้สมัคร สส.ปชน.พร้อมแล้ว เตรียมเปิดตัวผู้สมัครแบบใหม่ ให้สื่อเก็บภาพแกนนำเปิดสัมมนาเท่านั้น “เท้ง” กลัวดอกพิกุลร่วง กำชับเด็ดขาดห้ามสัมภาษณ์การเมือง
วันที่ 18 ธ.ค. 2568 พรรคประชาชนจัดกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ ที่โรงแรมอวานา บางนา ทั้ง 400 เขต หลังจากสัมมนาและสรรหาผู้สมัครได้แล้ว โดยบรรยากาศงานในช่วงเช้า เริ่มมีว่าที่ผู้สมัคร สส.ทยอยเข้างานเปิดตัวแล้ว มีสื่อมวลชนทยอยเข้ามาทำข่าว ซึ่งเช้านี้ จะมีการปิดประชุมวงย่อย ก่อนจะเปิดให้มีกิจกรรมทำความรู้จักว่าที่ผู้สมัคร
ขณะที่ วันนี้ พรรคแจ้งสื่อมวลชนว่า สามารถเก็บภาพเสียงของแกนนำ โดยเฉพาะช่วงที่ นายณัฐพงษ์ กล่าวเปิดงานได้ แต่จะไม่ให้สัมภาษณ์โดยเด็ดขาด โดยไม่ได้แจ้งเหตุผล นอกจากนี้ ยังสามารถทำข่าวว่าที่ผู้สมัครได้ทุกคน แต่ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ว่าที่ผู้สมัคร สส.นครราชสีมา แจ้งว่าขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์ เนื่องจากที่ผ่านมามีสื่อมวลชนมาทำข่าวเยอะแล้ว