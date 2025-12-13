"ตวงทิพย์" ซัด เฟคนิวส์ ลอยแพผู้อพยพ ลั่นไม่ใช่เวลามาเล่นการเมือง - ทำคนทำงานเสียกำลังใจ

นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช อดีต สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้กรณีที่ นายวัชรพล เชื้อคง ว่าที่ผู้สมัคร สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เร่งให้รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาชาวอุบลราชธานี ที่หนีภัยสงคราม ปล่อยลอยแพชาวบ้าน อดข้าวอดน้ำ ในศูนย์อพยพ เพราะงบไม่เพียงพอ ว่า ขออนุญาตนะคะ คิดว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลามาเล่นการเมือง หรือปล่อย เฟคนิวส์ ให้คนเข้าใจผิด เข้ามาในพื้นที่ถามศูนย์อพยพได้เลย ทุกศูนย์ฯ ทำงานกันอย่างเต็มที่ ดูแลพี่น้องอย่างดี ไม่เคยปล่อยลอยแพ และให้อดข้าวอดน้ำ ขออย่าสร้างความเข้าใจผิด ให้คนดูแล และคนทำงาน เสียกำลังใจ