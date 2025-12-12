สส.จาก 3 พรรคใหญ่ แห่ทิ้งบ้านเก่า หลังยุบสภา ย้ายไปสวมเสื้อ “พรรคกล้าธรรม”สู้ศึกเลือกตั้ง 69

วันนี้( 12 ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 ซึ่งมีผลในวันที่ 12 ธ.ค. 2568 แล้วนั้น ทำให้ สส.ต่างทยอยลาออกจากสมาชิกพรรคเดิม ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นายจักรัตน์ พั้วช่วย สส.เพชรบูรณ์ เขต 2, นายปริญญา ฤกษ์หร่าย สส.กำแพงเพชร เขต 4 และ น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ เขต 4
ด้านพรรครวมไทยสร้างชาติ ล่าสุด สส.จำนวน 4 คน ลาออกจากพรรคแล้ว ได้แก่ นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ เขต 3, นายปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5, พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร สส.นครปฐม เขต 2
นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส.อุบลราชธานี เขต 9 พรรคไทยสร้างไทย ก็ได้ลาออกแล้วเช่นกัน
ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ สส.ที่อยู่ใน “กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย” ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อาทิ นางสุพัชรี ธรรมเพชร สส.พัทลุง เขต 1, พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา เขต 8, นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี เขต 4, ว่าที่ร้อยโท ยุทธการ รัตนมาศ สส.นครศรีธรรมราช และนายวุฒิพงษ์ นามบุตร สส.อุบลราชธานี เขต 2 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ สส.จากทั้ง 3 พรรค ได้ย้ายไปเข้าสังกัดพรรคกล้าธรรม ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม