"กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย” จ่อเปิดตัวกธ. 17 ธ.ค. เจ้าของมุ้งเมินลงสส. "สุพัชรี" ดีลตรง "ธรรมนัส" มาด้วย

"เฉลิมชัย" เตรียมขนทีม "กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย” สมัครเข้า “กธ.” 17 ธ.ค. “เสี่ยต่อ” ไม่ลงสมัคร ขอเป็นเจ้าของมุ้งเล็ก "สุพัชรี" โผล่ร่วมด้วยแต่มาในฐานะดีลตรง "ธรรมนัส"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ (17 ธ.ค. 2568) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)และแกนนำกลุ่ม“เพื่อนเฉลิมชัย” รวบรวมอดีตสส.พรรคปชป. และ สจ.เพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรม จากเดิมที่ตั้งใจรวมให้ได้ 15 คน เพราะมุ้งของนายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตสส.สงขลา ไม่ย้ายมาสมทบด้วย โดยสามารถรวมได้ 7 สส.และ1 สจ. รวม8 คน คือ 1.นายประมวล พงศ์ถาวราเดช อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ 2.นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีต สส.ประจวบคีรีขันธ์ 3.นายธิตินัย ตั้งบูรพาจิตร์ สจ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่จะลงสมัครแทนในเขตอ.สามร้อยยอด แทนนายมนตรี ปาน้อยนนท์ อดีตสส. เจ้าของพื้นที่เดิม 4.นายชาตรี หล้าพรหม อดีต สส.สกลนคร 5.นายวุฒิพงษ์ นามบุตร อดีต สส.อุบลราชธานี 6.พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ อดีต สส.สงขลา 7.นายยุทธการ รัตนมาศ อดีต สส.นครศรีธรรมราช และ8.นายยูนัยดี วาบา อดีต สส.ปัตตานี ซึ่งอดีตสส.และสจ.ทั้ง8 คน ในมุ้งกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย นายเฉลิมชัยจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการเลือกตั้งเองทั้งหมด
ส่วนน.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ที่ย้ายมาสมทบด้วย ไม่ได้มาในกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย แต่เป็นการดีลตรงกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อขอขยับตำแหน่งให้คนใกล้ชิดในกระทรวงเกษตรฯ โดยร.อ.ธรรมนัส จะดูแลรับผิดชอบในการเลือกตั้งให้
ขณะที่นายเฉลิมชัย จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนพื้นที่ จ.สงขลา นายเดชอิศม์ ขาวทอง และภรรยา คือ น.ส.สุภาพร กำเนิดผล จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดย เขต 5 ของนายเดชอิศม์ จะส่งลูกชาย คือ นายวงศ์วชิระ ขาวทอง ลงแทน ส่วนเขต 6 ของ น.ส.สุภาพร จะส่งผู้สมัครอื่นลงแทน เพราะคาดว่าการแข่งขันในเจตนี้จะดุเดือด พรรคภูมิใจไทยจะยึดพื้นที่ให้ได้มากที่สุด แต่นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง อดีต สส.สงขลา บุตรชายตนโตของนายเดชอิศม์ ยังคงสมัครใจที่จะสังกัดอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิม