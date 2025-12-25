“วัน” ลาแล้ว พปชร.เผยพรรคมีปัญหาหนัก ขอเว้นวรรคพักผ่อนกับครอบครัว ขอบคุณ “ลุงป้อม” ที่เมตตา มา 1 ปี 5 เดือน

“วัน อยู่บำรุง” ยื่น กกต.ลาออกพ้น พปชร. บอกโอกาสหน้าพบกันใหม่ ยันไม่เคยกลัวใคร แต่เพราะพรรคมีปัญหาหนัก จึงขอเว้นวรรคพักผ่อนกับครอบครัว ติดตลกอาจเจอในวงการบันเทิง ขอบคุณ “ลุงป้อม” เมตตาตลอด 1 ปี 5 เดือน ย้ำ แค่พักยังมีโอกาสกลับมา เพราะอายุเพิ่ง 51 แถมชื่อหนุ่ม
วันนี้ (25 ธ.ค.) นายวัน อยู่บำรุง เดินทางไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองที่สำนักงาน กกต. โดย นายวัน กล่าวว่า จากกรณีมีข่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประกาศถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกฯ เมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ตัวผมก็คงไปต่อไม่ได้ และเมื่อสักครู่เพิ่งทราบว่า นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ก็ได้ยื่นลาออกจากการแคนดิเดตนายกฯ อีกคนหนึ่ง ลักษณะแบบนี้คิดว่าทุกคนคงทราบว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร
อย่างนี้ไปต่อไม่ได้ ไปต่อไม่ทันแล้ว เพราะจะเปิดรับสมัครวันเสาร์ที่ 27 ธ.ค.นี้แล้ว ตนจึงมา กกต.เพื่อยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชารัฐ ซึ่งก็จะทำให้ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคที่ตนดำรงอยู่หลุดไปด้วย และขอใช้โอกาสนี้พักผ่อนใช้เวลาอยู่กับครอบครัว และขอส่งกำลังใจให้กับเพื่อนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่จะเป็นผู้สมัคร สส.ในการเลือกตั้งครั้งนี้
“ขอบคุณลุงป้อมที่ตลอดระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ที่ผมอยู่กับท่านท่านเมตตาเอ็นดูผมมาโดยตลอด”
เมื่อถามว่า แนวโน้มของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้ ยังสามารถไปต่อได้หรือไม่ นายวัน กล่าวว่า ตนเพิ่งทราบข่าววันนี้ว่าที่พรรคมีคนไปรอใบส่งตัวเป็นร้อยๆ คน ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อ ก็ให้กำลังใจ กลับตัวกันไม่ทันแล้ว มันกระชั้นชิดขนาดนี้ ตนก็ถือโอกาสนี้พักสัก 1 สมัย การเมืองไม่ได้มีการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งเดียว การเมืองต้องดูกันยาวๆ โอกาสหน้าพบกันใหม่
ส่วนที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะไปอยู่พรรคโอกาสใหม่ ไม่ลงตัวหรืออย่างไร นายวัน กล่าวว่า วันนั้นพรรคเขาชวนตนไปพบปะพูดคุยกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นการคุยกันสัพเพเหระ เพราะนายจตุพรเคยทำงานร่วมกับพ่อของตนสมัยอยู่กระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะย้ายมาอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการไปพูดคุยธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่ไม่ลงตัว แต่เป็นเพราะตนอยากพักผ่อนมากกว่า
เมื่อถามว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน้ายังจะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ นายวัน หัวเราะ พร้อมกับกล่าวว่า ถ้าอยู่ คงไม่ลาออก การเมืองเป็นเรื่องไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดและระหว่างนี้อาจเห็นตนอยู่ในวงการบันเทิงก็ได้
“ส่วนคุณพ่อ (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) วางมือแน่นอน เพราะอายุเยอะแล้ว แต่สำหรับผมแค่พักรอบนี้ อายุตนเพิ่ง 51 แล้ว ผมไม่แก่ด้วย เพราะผมชื่อหนุ่ม ผมยังคาดหวังว่าจะเล่นการเมืองถึงอายุ 65 จึงยังมีเวลาตอนนี้ก็ดูสถานการณ์ไปก่อน”
เมื่อถามว่า มองพรรคการเมืองใหม่ไว้บ้างหรือไม่ นายวัน กล่าวว่า ยังไกลตัวเกินไป ดูการเลือกตั้งครั้งนี้ไปก่อน เพียงแต่กังวลใจแทนผู้สมัครทุกคนทุกพรรคทั่วประเทศว่าสถานการณ์ชายแดนยังไม่เรียบร้อยไม่รู้ว่าวันเลือกตั้งจะมีปัญหาหรือเปล่า
เมื่อถามว่า มีความเห็นอย่างไรกับแคนดิเดตนายกฯ ที่แต่ละพรรคเปิดตัวมาขณะนี้ นายวัน ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น โดยกล่าวว่า ต้องรอดูการหาเสียงก่อน ดูนโยบายก่อน ส่วนเรื่องความเหมาะสม ตนไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์
เมื่อถามว่า นางสาวรักชนก ศรีนอก ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในส่วนของพรรคประชาชนในครั้งนี้ เสียดายหรือไม่ นายวัน กล่าวว่า ไม่เกี่ยว เพราะผู้สมัครคนใด ตนก็ไม่เคยกลัว ตระกูลไหนก็ไม่เคยกลัว แต่เพราะพรรคตนตอนนี้มีปัญหา วันนี้ปัญหามันหนักเลย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายวันได้ยื่นหนังสือลาออก ได้มีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทยอยเดินทางมายื่นใบลาออกด้วย เช่น นายสาคร พรหมภักดี อดีต สส.สกลนคร 5 สมัย และ นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี อดีตนายกฯ อบจ.สกลนคร โดยระบุว่า จะลาออกไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรม