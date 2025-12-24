“บิ๊กป้อม“ มีปัญหาสุขภาพถอนตัวแคนดิเดต แต่ยังนั่งหน.พปชร. ดัน "ตรีนุช" เบอร์ 1 เคาะส่งสส. 200 เขต

"ประวิตร" ถอนตัว แคนดิเดตนายกฯอันดับ1 ” ดัน “ตรีนุช” ขึ้นแทน เหตุ ปัญหาสุขภาพ ด้าน “ธีระชัย” อันดับ 2 เคาะส่งชิงสส.เขต 200 เก้าอี้ ยัน “ประวิตร“ ยังนั่งหน.พรรค
วันนี้ (24ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.50 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพปชร. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรค ว่า ที่ประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต รวมถึงแคนดิเดตนายกฯของพรรค ในส่วนแคนดิเดตนายกฯ เนื่องด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ขอถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกฯ โดยจะเปลี่ยนให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน ในฐานะเลขาธิการพรรค มาเป็นแคนดิเดตนายกฯแทน ส่วนแคนดิเดตนายกฯคนที่ 2 คือ นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรค นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาส่งผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต จำนวน 200 กว่าเขต ส่วนผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้พิจารณาการจัดลำดับ โดยต้องรอหัวหน้าพรรคจัดลำดับก่อน ส่วนใครอยู่ลำดับเท่าใดนั้น ถึงอย่างไรวันที่ 28 ธ.ค.เราก็ต้องเปิดทั้งหมดอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประวิตร ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ยังเป็นอยู่ เมื่อถามย้ำว่า ที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าจะวางมือ นายไพบูลย์ กล่าวว่า เอาอย่างนี้แล้วกัน ตอนนี้ท่านยังอยู่ เพราะจะต้องเซ็นหนังสือรับรองผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ เมื่อถามย้ำว่า พล.อ.ประวิตร ได้บอกเหตุผลที่ถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตนายกฯหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ตอนนี้สุขภาพท่านไม่ค่อยดี เมื่อถามอีกว่า ที่มีกระแสข่าวว่าจะวางมือ มีความเป็นไปได้ใช่หรือไม่ และที่ยังอยู่เพียงแค่รับรองเอกสารใช่หรือไม่ รวมถึงจะมอบหมายให้ น.ส.ตรีนุชเป็นหัวหน้าพรรคแทนเลยใช่หรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตรงนี้สื่อวิเคราะห์กันไปเอง ไม่ใช่พรรคพูด และขอบคุณที่เป็นห่วง พล.อ.ประวิตรที่สุขภาพไม่ดี แต่ยืนยันว่าสุขภาพท่านมีปัญหาแน่นอน
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีข่าวว่า พรรคพปชร.ระส่ำ มีสมาชิกทยอยออกไปเป็นระยะ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ข่าวแบบนี้ได้ยินมาตลอดหลายปีแล้ว ตอนนี้เราส่งผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ เมื่อถามว่า ในพื้นที่ กทม.จะส่งกี่เขต เพราะล่าสุดนายวัน อยู่บำรุง ได้ลาออกไปแล้ว นายไพบูลย์ กล่าวว่า เราส่งเยอะ เมื่อถามย้ำว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ยังอยู่ในพรรค พปชร.หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามาสมัครสมาชิกพรรค นายไพบูลย์ กล่าวว่า อันนี้ตนไม่ทราบ และไม่ทราบในกรณีของนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ที่ลาออกไปแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ยืนยันได้หรือไม่ว่า เสถียรภาพของพรรค พปชร.ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง พร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตนมั่นใจว่า พรรคพปชร.มีความเข้มแข็งแน่นอน แต่วิถีของเราก็เป็นแบบเรา อาจจะไม่เหมือนพรรคอื่น แต่ยืนยันว่า พรรคเราเข้มแข็งแบบเรา ขอให้รอดูต่อไป อีกไม่นานก็เห็น ไม่ว่าจะเป็นการสมัคร สส.แบบแบ่งเขตในวันที่ 27 ธ.ค. และแบบบัญชีรายชื่อในวันที่ 28 ธ.ค. ที่เราจะไปสมัคร รอดูแล้วกัน ยืนยันเรื่องของแคนดิเดตนายกฯของพรรค พปชร.อันดับ 1 คือ น.ส.ตรีนุช และอันดับ 2 คือ นายธีระชัย