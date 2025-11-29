ยังไหว! พปชร.ชู ”บิ๊กป้อม“ แคนดิเดตนายกฯ พร้อมปรับทัพดัน "ตรีนุช" ขึ้นเลขาฯ ส่งผู้สมัครครบทุกภาค

พปชร.ปรับทัพ ดัน “ตรีนุช” นั่งเลขาธิการพรรค แจ้งที่ประชุม เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ก่อน 8 ธ.ค.นี้ ”ไพบูลย์“ หวังส่งครบทั้ง 3 ชื่อ ยัน ”บิ๊กป้อม“ ยังลงชิงนายกฯ เผยพร้อมส่งผู้สมัคร สส.ทุกภาค
เมื่อเวลา 10.25 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2568 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายขื่อ และหัวหน้าพรรค พปชร. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารพรรค สส. ตัวแทนภาค ตัวแทนสาขา และสมาชิกพรรค เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
จากนั้น นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค พปชร. แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานการประชุม และแก้ไขข้อบังคับพรรค โดยมีเรื่องสำคัญคือการเปลี่ยนที่ตั้งของสำนักงานพรรค และเลือกกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยเลือกรองหัวหน้าพรรค 1 ตำแหน่ง และเลขาธิการพรรค 1 ตำแหน่ง และกรรมการบริหารพรรคอีก 7 ตำแหน่ง ซึ่งผลของการเลือก ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคของพรรค พปชร. ประกอบด้วยดังนี้
1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค
2.นางสาวตรีนุช เทียนทอง เลขาธิการพรรค
3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค
4.นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรค
5.นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค
6.นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองหัวหน้าพรรค
7.นายนิพันธ์ ศิริธร รองหัวหน้าพรรค
8.พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ เหรัญญิกพรรค
9.นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ กรรมการบริหารพรรค
10.พลตำรวจโทปิยะ ต๊ะวิชัย กรรมการบริหารพรรค
11.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี กรรมการบริหารพรรค
12.นายวัน อยู่บำรุง กรรมการบริหารพรรค
13.พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ กรรมการบริหารพรรค
14.นายบุรินทร์ สุขพิศาล กรรมการบริหารพรรค
15.พลโท กิตติพนธ์ สมจิต กรรมการบริหารพรรค
16.นายสามารถ แก้วมีชัย กรรมการบริหารพรรค
17.นายอนุมัติ อาหมัด กรรมการบริหารพรรค
18.นายอดิศร นุชดำรงค์ กรรมการบริหารพรรค
19.นายยุทธนา ศรีตะบุตร กรรมการบริหารพรรค
20.ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรมสรเดช กรรมการบริหารพรรค
21.นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น กรรมการบริหารพรรค
22.นายสมโภชน์ แพงแก้ว กรรมการบริหารพรรค
นายไพบูลย์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังมีมติเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประเภทกรรมการบริหาร 5 คน ได้แก่ 1.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 2.นางสาวตรีนุช เทียนทอง 3.พลเอกกฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ 4.นายภัครธรณ์ เทียนไชย 5.นายยุทธนา ศรีตะบุตร
ประเภทหัวหน้าสาขา จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาพรรคจังหวัดเชียงใหม่ 2.สาขาพรรคจังหวัดปัตตานี 3.สาขาพรรคจังหวัดร้อยเอ็ด 4.สาขาพรรคจังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ 1.ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสระแก้ว 2.ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมจึงมีการประกาศเชิญชวนให้มีการเสนอชื่อคนที่เห็นสมควรที่จะได้รับพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการบริหารพรรค โดยให้เสนอภายในวันที่ 8 ธันวาคมนี้
ผู้สื่อข่าวถามถึงการเตรียมความพร้อมส่งผู้สมัคร สส.ของพรรค นายไพบูลย์ กล่าวว่า ขณะนี้เรามีผู้สมัคร สส.ทุกภาคแล้ว และชัดเจนว่าพรรคพร้อมเข้า สู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป ส่วนจะครบ 400 เขตหรือไม่นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้สมัคร สส. ส่วนจะส่งได้กี่เขตนั้น ต้องรอให้คณะกรรมการฯที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนที่มากเพียงพอ
เมื่อถามถึง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค จะเสนอครบทั้ง 3 รายชื่อหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ในครั้งนี้จะเสนอแคนดิเดตนายกฯ มากกว่า 1 คน และถ้าเป็นไปได้จะส่งให้ครบทั้ง 3 คน ทั้งนี้ ยืนยันว่ามีชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคแน่นอน