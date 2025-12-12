เลขาสภาฯ เตรียมส่งมติรัฐสภาตั้งคำถามประชามติทำ รธน.ใหม่ให้รัฐบาลวันนี้ 3 สส.ที่ไม่ได้ปฏิญาณตน ไม่ได้รับสิทธิใดๆ ฐานะอดีตสมาชิก
ที่รัฐสภา นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้ส่งประเด็นคำถามประชามติว่าด้วยการเห็นควรให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมา ในวันนี้ (12 ธ.ค.) ทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ จะดำเนินการส่งมติดังกล่าวไปยังรัฐบาล โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ฐานะรองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่รักษาการประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามหนังสือ ทั้งนี้ถือเป็นกระบวนการและขั้นตอนตามที่รัฐสภามีมติไปแล้ว ส่วนกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยุบสภา ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ธ.ค. นั้น เป็นประเด็นที่ครม. ชุดรักษาการต้องพิจารณาดำเนินการต่อไป
นายศิโรจน์ กล่าวต่อว่าในกรณีที่สภาฯ สิ้นสุดลงเพราะเหตุยุบสภานั้น ตามรัฐธรรมนูญการประชุมวุฒิสภาจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้จนกว่าจะมีสภาฯ เว้นแต่เป็นเรื่องจำเป็นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ในมาตรา 126
เมื่อถามถึงกรณีที่มี สส. 3 คน ซึ่งยังไม่ได้ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาฯ จะถือว่ามีสถานะหรือได้ประโยชน์ตามสิทธิสส. หรือไม่ นายศิโรจน์ กล่าวว่า สส.ทั้ง 3 คนนั้น ถือว่ามีชื่อเป็น สส. แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะยังไม่ได้ปฏิญาณตน ดังนั้นสิทธิประโยชน์ในฐานะอดีตสส. จึงยังไม่ได้รับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ สส. ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง คือ วิสุดา วิเชียร์ศิลป์ สส.กาญจบุรี เขต4 และ 2 สส.บัญชีรายชื่อ ที่แทนสส.ที่ลาออกของพรรคเพื่อไทย คือ นายสมชัย อัศวชัยโสภณ แทน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุงที่ลาออก นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ แทน พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ที่ถึงแก่อนิจกรรม