“วัน อยู่บำรุง” โพสต์ถึงจุดเปลี่ยน จับตาทิ้ง พปชร.ซบพรรคโอกาสใหม่

“วัน อยู่บำรุง” โพสต์ “ถึงจุดเปลี่ยน” จับตาอำลา พปชร.ซบ “โอกาสใหม่” ด้าน “จตุพร บุรุษพัฒน์” เผย “วัน” สนใจนโยบายพรรค
วันนี้( 22 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า นายวัน อยู่บำรุง กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อค่ำวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า “เมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง“ ทำให้ถูกจับตา การทำงานการเมืองกับพรรค พปชร. ซึ่งก่อนหน้านี้ นายวัน เพิ่งจะพา ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง บิดา สมัครสมาชิกพรรค พปชร.กับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏภาพของนายวัน นั่งร่วมโต๊ะพูดคุยกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ โดยมี นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และอดีตกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) สมาชิกพรรคโอกาสใหม่ ร่วมด้วย รวมถึงมีรายงานข่าวว่า นายวัน ได้พูดกับคนในพรรค พปชร.ว่าอาจจะตัดสินใจทางการเมืองอีกครั้ง
นายจตุพร เปิดเผยว่า ได้พบกับนายวันจริง โดยแวะเข้ามาที่พรรค และได้พูดคุยกับคณะกรรมการบริหาร ถึงนโยบายพรรค ซึ่งนายวัน มีความสนใจ ส่วนอนาคตจะมาร่วมงานกับพรรคโอกาสใหม่หรือไม่ ขอให้เป็นการตัดสินใจของนายวัน