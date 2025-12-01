"เหลิม" ยืนยันลาเพื่อไทย แจ้ง กกต.3 ธ.ค.นี้ จ่อสมัครเข้า พปชร.12 ธันวาฯ บอกเป็นเรื่องการเมืองอย่างที่รู้กัน

"เฉลิม" ยอมรับจะลาออกจากเพื่อไทยจริง เตรียมยื่นต่อ กกต. 3 ธ.ค.นี้ ส่งผลสถานภาพ สส.สิ้นสุด จ่อสมัคร พปชร. 12 ธ.ค. บอก เป็นเรื่องการเมืองอย่างที่รู้กันอยู่ ยังไม่ได้แจ้ง "อิ๊งค์-วัน"
วันนี้ (1 ธ.ค.) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังมีกระแสข่าวเตรียมลาออกจากพรรคเพื่อไทยในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ ว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวจริงไม่ใช่ข่าวลวง ตนลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อตนลาออกความเป็นผู้แทนของตนก็ถือว่าสิ้นสุด และตนก็ลาออกจากพรรคเพื่อไทยด้วย ซึ่งตนจะยื่นลาออกที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจลาออกก็อย่างที่รู้กันคือเรื่องการเมือง และไม่ได้แจ้ง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และยังไม่ได้คุยกับนายวัน อยู่บำรุง บุตรชาย เพราะยังไม่ได้เจอกัน แต่ตนได้ตัดสินใจแล้ว
เมื่อถามว่า หลังจากลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วจะไปร่วมงานการเมืองกับพรรคการเมืองใดหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม เปิดเผยว่า จะไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ และหลังจากลาออกจากพรรคเพื่อไทยจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในวันที่ 12 ธ.ค.นี้