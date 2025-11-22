โฆษก พท.ถามรัฐบาล 3 เดือนย้าย ขรก.เกือบ 300 ตำแหน่งปูทางเลือกตั้งหรือไม่ แฉโยกอธิบดีที่ดิน 6 วันสลับเก้าอี้ในบุรีรัมย์เพียบ

โฆษกเพื่อไทยตั้งคำถามถึงรัฐบาล ย้ายข้าราชการ 3 เดือนเกือบ 300 ตำแหน่ง พุ่งเป้ามหาดไทย ปูทางเลือกตั้งหรือไม่ ซัดโยกอธิบดีกรมที่ดินเพียง 6 วัน ทำสับตำแหน่งในบุรีรัมย์พรึบ เหน็บ รบ.หากมั่นใจอย่าหนีซักฟอก จ่อเปิดตัวครอบครัวเพื่อไทยเต็มองคาพยพ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (22 พ.ย.68) ที่พรรคเพื่อไทย นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการติดตามการทำงานของรัฐบาล ในการโยกย้ายข้าราชการระดับสูง หลังจากการเข้ามาทำงานใน 1 เดือนของรัฐบาล มีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงไปแล้ว 89 ตำแหน่ง และถึงขณะนี้ ระยะเวลา 2 เดือนเศษมีการโยกย้ายไปแล้ว 122 ตำแหน่ง และหาครบเรื่อยๆ ถึงสิ้นเดือนน่าจะทะลุ 300 ตำแหน่ง โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย มีการโยกย้ายไปแล้ว 49 ตำแหน่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 ตำแหน่ง สำนักนายกรัฐมนตรี 12 ตำแหน่ง
โฆษกพรรคเพื่อไทย ยังตั้งข้อสังเกตว่าหลายตำแหน่งเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญ อย่างเขากระโดง ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ในสังคม และตำแหน่งสำคัญอย่าง เลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. มีการปรับเปลี่ยน ทั้งที่ประเทศไทยจมน้ำอยู่เป็นล้านไร่ หรืออธิบดีกรมที่ดินที่มีการแต่งตั้งเมื่อ 12 พฤศจิกายน แต่หลังจากนั้น 6 วัน มีการโยกย้ายข้าราชการที่ดิน ในจังหวัดบุรีรัมย์ทันที จึงอาจตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่า มีข้อเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญหรือไม่
โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยจึงอยากเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันจับตามองถึงการแต่งตั้งโยกย้ายเหล่านี้ แต่งตั้งตามกฎหมายและระเบียบหรือไม่หรือเป็นเพียงปลายภูเขาน้ำแข็ง เพราะเป็นข้าราชการระดับสูง ที่ต้องมีการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และตั้งคำถามว่าข้าราชการที่ต่ำลงไปจะมีอีกจำนวนเท่าไหร่ หรือการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับนี้เป็นการแต่งตั้งเพื่อหาผลประโยชน์ หรืออำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่
นายศึกษิษฏ์ กล่าวอีกว่า ทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายและการจัดการงบประมาณภาครัฐ มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างชัดเจน โดยทางพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้ประชาชน ช่วยกันจับตามองว่าการแต่งตั้งโยกย้าย และการเพิ่มขั้นตอนการของบประมาณ เป็นการปูทางอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งหรือไม่ ที่มีการพูดว่า พร้อมแล้วที่จะยุบสภา พร้อมเตรียม 2 เรื่องดังกล่าวไว้แล้วใช่หรือไม่ และหากนายกรัฐมนตรียืนยันว่าที่ผ่านมา บริหารราชการแผ่นดินได้อย่างถูกต้อง ก็อย่าหนีการตรวจสอบ
"ที่บอกว่าเพิ่งเข้ามาได้เดี๋ยวเดียว จะทำอะไรผิดได้ ทางพรรคเพื่อไทยเราเห็นต่าง เพราะความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว เป็นความเสียหายจำนวนมากด้วย ซึ่งการตรวจสอบรัฐบาลเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทยไม่เคยเรียกร้อง หรือบังคับให้ใครมาร่วมอภิปรายด้วย ทุกพรรคมีสิทธิ์จะโหวตอย่างไรก็ได้ ถ้านายกฯและรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ ท่านก็น่าจะได้รับการไว้วางใจให้บริหารประเทศต่อ ท่านอย่าหนีความรับผิดชอบ" นายศึกษิษฏ์ กล่าว
นายศึกษิษฏ์ กล่าวอีกว่า สำหรับพรรคเพื่อไทย เรามีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งหลายๆด้าน ทั้งสส.และผู้สมัครของเรา ได้ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหา และช่วยเหลือประชาชนอย่างอย่างเหนียวแน่นและใกล้ชิด รวมถึงเราได้ตั้ง นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส. บัญชีรายชื่อ เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทย นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดตัวผู้สมัครไปแล้ว กว่า 250 เขต และจะมีการทยอยเปิดตัวเรื่อยๆ เป็นการแสดงได้ชัดว่าพรรคเพื่อไทย ยังเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความเข้มแข็ง และมีบุคลากรจำนวนมาก ต้องการเข้ามาร่วมงานด้วย
อย่างไรก็ตามในเร็วๆ นี้ จะมีงานเปิดตัวครอบครัวเพื่อไทย ซึ่งรอบนี้จะจัดอย่างเต็มองคาพยพ