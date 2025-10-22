xs
“อิ๊งค์” แจงเหตุไขก๊อกพ้น หน.เพื่อไทย เปิดโอกาสพรรคยกเครื่องอย่างอิสระ แต่ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

“แพทองธาร” แจงเหตุลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคยกเครื่องได้อย่างอิสระ และสร้างพรรคใหม่ที่สมบูรณ์แบบ แต่ยังเป็นสมาชิกพรรค และเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พร้อมยืนเคียงข้างประชาชน

วันนี้ (22 ต.ค.) พรรคเพื่อไทย มีการประชุม สส.และกรรมการบริหารพรรค โดยมีวาระสำคัญ คือ การแจ้งลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ขณะที่เฟซบุ๊กของพรรคเพื่อไทยได้เผยแพร่จดหมายของ น.ส.แพทองธาร แจ้งเหตุผลการลาออก ดังนี้

เรียน เพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทย ผู้สนับสนุนพรรค และพี่น้องประชาชนทุกคน

วันนี้ดิฉันตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ด้วยความตั้งใจว่าเป็นการเริ่มต้นยกเครื่องพรรคเพื่อไทย ตามที่ดิฉันประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่สังคมโลกเปราะบาง ซับซ้อน อ่อนไหว คาดเดาได้ยาก ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ดังนั้น พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศจึงจำเป็นต้องยกเครื่อง พลิกโฉม เปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการ และวิธีคิดใหม่ทั้งหมด เพื่อให้พรรคสามารถชนะเลือกตั้ง แล้วไปยกเครื่อง พลิกฟื้นประเทศไทยต่อไป

ดิฉันเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุด ดิฉันจึงเลือกการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคยกเครื่องได้อย่างอิสระ และสร้างพรรคใหม่ที่สมบูรณ์แบบ

แม้ดิฉันลาออกในวันนี้ แต่ดิฉันยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และจะร่วมกับพวกเราทุกคน สร้างพรรคเพื่อไทยยุคใหม่ ที่พร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชน และทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติที่รักของเราทุกคน

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร

