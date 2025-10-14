"อนุทิน" ปัดโยกย้ายบิ๊ก มท.เพื่อเอาคืน แค่ชง ครม.ตามปลัดเสนอ

นายกฯ แจง โยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่เกมเอาคืนอำนาจเก่า แค่ชง ครม.ตามที่ปลัดกระทรวงเสนอ
วันที่ 14 ต.ค.เมื่อเวลา 12.45 น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยหลายตำแหน่ง ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเกมเอาคืนหรือไม่ว่า "ไม่มีๆ "
เมื่อถามว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ถือเป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกโยกย้ายครั้งก่อนหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ครับ และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคนย้าย ตนเป็นเพียงผู้ที่นำเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตามที่ปลัดเสนอเข้ามา
เมื่อถามว่าเมื่อเห็นรายชื่อแล้วมองว่าเหมาะสมใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็ดูตามข้อกฎหมายตนแต่งตั้งปลัดได้คนเดียว
เมื่อถามว่าก่อนที่จะเสนอเข้ามาทางปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการปรึกษาอะไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้ปรึกษา
เมื่อถามอีกว่าหากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าการ โยกย้ายในยุครัฐบทลพรรคเพื่อไทยรัฐบาลปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เป็นผู้เสนอมาเช่นเดียวกันใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบต้องถามพรรคเพื่อไทย