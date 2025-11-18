"จุลพันธ์" อ้างคำ "ชูวิทย์" อัยการอุทรณ์คดี "ทักษิณ" ผิด ม.112 สกัดช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ยันครอบครัวชินวัตรกำลังใจดี มีช่องทางต่อสู้

"จุลพันธ์" ยกข้อสังเกต "ชูวิทย์" ปมอัยการอุทรณ์ คดี ม.112 "ทักษิณ" สกัดช่วยหาเสียงเลือกตั้ง มีนัย ชี้ต้องมีกระบวนการติดตาม ยันกำลังใจครอบครัวชินวัตรยังดี เชื่อ หาช่องทางต่อสู้คดีได้
วันที่ 18 พ.ย.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่อัยการสูงสุดเตรียมยื่นอุทธรณ์ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีมาตรา 112 ซึ่งนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการสกัดไม่ให้นายทักษิณออกจากเรือนจำ ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง จะส่งโพสต์ต่อการหาเสียงของพรรคเพื่อไทย นั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตนไม่อยากให้เอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นทางการเมือง ทางพรรคจะไม่ใช้ประเด็นนี้ไปในมิตินั้น แต่ข้อสังเกตของนายชูวิทย์ ก็เป็นข้อสังเกตที่สังคมคิดและสงสัยได้ เพราะเหตุการณ์ประจวบเหมาะ 2 คดีในวันเดียวกัน และเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนก็รู้ว่ากำลังเข้าสู่ กระบวนการเลือกตั้ง เป็นข้อสังเกตที่มีนัยยะ เราก็คงต้องเฝ้าติดตาม ว่าข้อสังเกตของนายชูวิทย์จะนำไปสู่อะไร มีกระบวนการในการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่
อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทย ซึ่งยอมรับมีความสนิทสนม และมีหัวใจที่เชื่อมต่อกับครอบครัวของนายทักษิณ และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย สิ่งที่เกิดขึ้น เรามองด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจ และสำคัญที่สุด เรารู้อยู่เต็มอกว่ากระบวนการเริ่มจากการปฏิวัติ รัฐประหาร และการรื้อฟื้นคดีในสมัยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น กระบวนการที่เกิดขึ้น ความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นในสังคมตรงนี้อย่างไรก็ต้องทำให้เกิดความกระจ่างชัดในที่สุด ว่าคนคนหนึ่งจะถูกปฏิบัติอย่างเสมอภาค เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้จะต้องมีกระบวนการในการติดตามการทำงานและคดีความต่อไป และเชื่อว่าตัวของนายทักษิณและครอบครัว ยังมีกำลังใจดี และที่สำคัญหากมีช่องทางทางกฎหมายที่จะสามารถดำเนินการได้ เชื่อว่านายทักษิณก็คงหาช่องทางในการต่อสู้คดีต่อไป