“อนุทิน” นำทัพภูมิใจไทยเปิด 2 เวทีใหญ่ ช่วย “น้องดรีม” หาเสียงกาญจน์ เขต 4 ด้าน “เต้น ณัฐวุฒิ” ลุยไม่หยุด ปลุกพลังแดงรักษาพื้นที่เพื่อไทย

กาญจนบุรี – ศึกเลือกตั้งซ่อมเดือด “อนุทิน” นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำทีมลุยกาญจนบุรี เปิดเวทีใหญ่ช่วย “น้องดรีม” ลูกสาวอดีต ส.ส. วิสุดา วิเชียรศิลป์ หาเสียงสุดคึกคัก ขณะ “เต้น ณัฐวุฒิ” นำทัพเพื่อไทยปราศรัยต่อเนื่อง ปลุกกระแสคนเสื้อแดงรักษาพื้นที่เดิม ก่อนวันชี้ชะตา 19 ต.ค.นี้
วันนี้( 12 ต.ค.) ที่จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำทีมแกนนำพรรคเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ 2 จุด เพื่อช่วย “น้องดรีม” นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 กาญจนบุรี ลงพื้นที่พบปะประชาชน พร้อมขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวกาญจน์อย่างคึกคัก
นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมุ่งทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ ยึดผลงานและความจริงใจต่อประชาชนเป็นหลัก ยืนยันว่า “น้องดรีม” เป็นคนรุ่นใหม่ มีพลัง พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ของครอบครัวทางการเมืองที่มุ่งพัฒนากาญจนบุรีให้เติบโตยั่งยืน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ขณะเดียวกัน ทางฝั่งพรรคเพื่อไทย นำโดยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย ก็ไม่ยอมน้อยหน้า นำทีมลงพื้นที่ปราศรัยต่อเนื่อง ปลุกพลังคนเสื้อแดงรักษาพื้นที่เดิมไว้ พร้อมชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้องและดูแลเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต 4 จังหวัดกาญจนบุรี มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ คาดว่าการแข่งขันจะเป็นไปอย่างดุเดือด เนื่องจากเป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทย แต่มีคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง