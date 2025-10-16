สส.เพื่อไทยซัดรัฐบาลโยกย้ายบิ๊ก มท.ไร้เหตุผล-เอื้อพวกพ้อง ศักดา” แจงแต่งตั้งประจำปีไม่ใช่การเมือง

“ธีรรัตน์” ซัดรัฐบาล ภท.โยกย้ายข้าราชการ มท.42 ตำแหน่งไร้เหตุผล-พาดพิงคดีทุจริต เอื้อพวกพ้อง จี้แจงปมยุบชุดปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ “ศักดา” แจงเป็นการโยกย้ายประจำปี ไม่ใช่การเมือง ย้ำรัฐบาลอนุทินเพิ่งทำงาน 10 วัน ยังเดินหน้าปราบแก๊งสแกมเมอร์ต่อเนื่อง
วันนี้(16 ตุลาคม ) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการตั้งกระทู้ถามสดโดย น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ตั้งคำถามถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณี มติคณะรัฐมนตรีโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยครั้งใหญ่ 42 ตำแหน่ง ว่าเป็นการกระทำที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก และสร้างข้อสงสัยว่ารัฐบาลนี้กล้าโยกย้ายอย่างรวดเร็วโดยไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศ
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวว่าการโยกย้ายครั้งนี้อาจกระทบต่อความมั่นคงภายในและชายแดน ขณะเดียวกันประชาชนยังต้องเผชิญปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายวัน จนมีคำถามว่ารัฐบาลนี้มีส่วนรู้เห็นหรือเปิดทางให้ขบวนการสแกมเมอร์หลอกคนไทยหรือไม่ ทั้งที่รัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามาแล้วกลับ ยุบชุดปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการไม่ให้ความสำคัญต่อปัญหานี้
สส.เพื่อไทยกล่าวด้วยว่า การโยกย้ายข้าราชการบางรายมีความเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีที่มีคดีความหรือข้อสงสัยเรื่องทุจริต ถือเป็นสิ่งที่บั่นทอนขวัญกำลังใจข้าราชการ และทำให้ประชาชนเคลือบแคลงใจในหลักธรรมาภิบาลของรัฐบาล หากอ้างว่าทำเพื่อคืนความยุติธรรม ก็ต้องชี้แจงว่าเหตุใดปลัดกระทรวงในรัฐบาลนี้ถึงเซ็นคำสั่งเหมือนเดิมกับรัฐบาลก่อน แล้วจะต่างกันตรงไหน
น.ส.ธีรรัตน์ยังตั้งคำถามด้วยว่ารัฐบาลจะปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างไร ขณะที่ทั่วโลกกดดันกัมพูชาให้จัดการเครือข่ายสแกมเมอร์ แต่ไทยกลับดูเฉยชา
“รัฐบาลนี้บอกว่าจะอยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้น แต่สิ่งที่เห็นคือการเร่งโยกย้ายข้าราชการหลายกระทรวง ขณะที่ปัญหาของประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย”
ด้าน นายศักดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นเรื่องปกติของระบบราชการประจำปี เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ ข้าราชการจำนวนมากเกษียณอายุราชการ จึงต้องมีการปรับตำแหน่งทดแทน และปลัดกระทรวงได้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละบุคคลแล้ว โดยยืนยันว่า “เป็นการโยกย้ายในฤดู ไม่ใช่นอกฤดูเหมือนรัฐบาลก่อน ที่มีการโยกย้ายนอกฤดูถึง3 ครั้ง รวมทั้งมีการย้ายอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจราชการ เสมือนเนรเทศเข้ากรุ แต่รัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามาทำงาน 10 กว่าวัน และแต่งตั้งในช่วงเกษียณประจำปีเท่านั้น พร้อมระบุว่าข้าราชการที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม หรือศาลปกครองได้
สำหรับประเด็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ นายศักดา กล่าวว่า ปัญหานี้มีมาตั้งแต่ก่อนรัฐบาลนายอนุทิน และรัฐบาลนี้ยังคงดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง “อย่าเพิ่งพูดว่าเรานิ่งเฉย เพราะเราทำงานอยู่ตลอด” พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เครือข่ายสแกมเมอร์ลุกลาม
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวย้ำว่า สิ่งที่ตนถามไม่ได้รับคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพราะรัฐบาลยังวนอยู่กับการแก้ตัวทางการเมือง ประชาชนอยากได้การเมืองที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่การเมืองเพื่อพวกพ้อง ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้หมดไปจริงตามที่รัฐบาลกล่าว มันแค่เปลี่ยนฐาน แต่ยังอยู่ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง