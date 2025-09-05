“วัน” กระทุ้ง พท.ท้าขับ "พ่อเหลิม" หลังสวนมติโหวต "นายกฯ หนู"

อดีตส.ส.บางบอน ท้าเพื่อไทยขับ “ร.ต.อ.เฉลิม” หลังโหวตสวนมติหนุน “อนุทิน” นายกฯ คนที่ 32
วันที่ (5 ก.ย. 68) เมื่อเวลา16.30น. นายวัน อยู่บำรุง สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย จับมือแสดงความยินดีภายหลังจากที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 โดยระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32ของประเทศไทยครับ” และระบุต่อว่า “พรรคเพื่อไทยต้องขับร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ออกจากพรรคโดยเร็ววันครับ”