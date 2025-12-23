"อนุทิน" เมิน ‘ทรัมป์’ พูดไทยเริ่มสงคราม ชี้ทุกประเทศบอกเป็นกลางหมด ไม่มีใครบอกว่ายืนข้างไหน

นายกฯ เผย มติ ครม.เยียวยาทหารรอบ 2 พร้อมประชาชนที่ประสบภัยเหตุการณ์ชายแดน รวมทั้งภัยพิบัติเพิ่มเติม โดยไม่ก่อภาระผูกพัน เมิน ‘ทรัมป์’ บอกไทยเริ่มสงคราม ความจริงทุกคนทราบเราตอบโต้เพื่อรักษาอธิปไตยหลังถูกรุกรานโจมตี ชี้ทุกประเทศบอกเป็นกลางหมด ไม่มีประเทศไหนบอกว่ายืนข้างไหน
เมื่อเวลา 11.48 น. วันที่ 23 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เสนอใช้งบเยียวยากำลังพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุชายแดนไทย-กัมพูชา รอบที่ 2 ว่า มีครับ และเยียวยาประชาชนในเขตที่ประสบภัยการสู้รบชายแดน
เมื่อถามว่างบดังกล่าวต้องขอ กกต.ด้วยใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ต้องขอ กกต. และมีเรื่องงบสร้างศักยภาพของกองทัพ รวมถึงงบผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ ส่วนใหญ่งบที่อนุมัติเป็นงบประมาณที่ช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ไม่ได้เป็นงบก่อหนี้ผูกพันใดๆ นอกจากนี้มีเรื่องของบในเรื่องการจัดหารถเอกซเรย์ยาเสพติด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น
เมื่อถามถึงกรณีสื่อต่างประเทศรายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ระบุว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มสงครามกับกัมพูชา จะตอบโต้ประเด็นนี้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ความจริงทุกคนทราบอยู่แล้ว ไม่มีความกังวลใดๆ เราเป็นฝ่ายถูกรุกรานและถูกโจมตี สิ่งที่เราทำก็คือตอบโต้เพื่อรักษาธิปไตยของเรา
เมื่อถามว่า หลายๆ ประเทศเหมือนจะเป็นกลาง แต่ท้ายที่สุดเหมือนยืนข้างกัมพูชา จะต้องมีการพูดคุยกับนานาประเทศอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ไม่เห็นมีใคร แต่ปัญหาเป็นเรื่องระดับทวิภาคีไทย-กัมพูชา ยังไม่เห็นประเทศไหนที่บอกว่ายืนอยู่ข้างไหน ประเทศที่มาทุกคนก็บอกว่าเป็นกลางหมดและยินดีที่ทุกประเทศเป็นกลาง ทั้งนี้มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขและต้องทำให้จบสิ้นให้ได้ ระหว่างประเทศเรากับคู่กรณี
เมื่อถามอีกว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้ล็อบบี้ยิสต์เหมือนทางกัมพูชาใช่หรือไม่จึงทำให้โลกไม่เข้าข้างเรา นายกฯ ไม่ตอบคำถามดังกล่าว.