“ไตรศุลี” จี้รัฐบาลถอดเครื่องราชฯ “ฮุนเซน” ที่ได้ยุค "แม้ว" เป็นนายกฯ หลังสั่งฆ่าพี่น้องชาวไทย

อดีตเลขาฯรมว.มท. เรียกร้อง รัฐบาล ถอดถอน เครื่องราชฯ “ฮุนเซน” หลังสั่งฆ่าพี่น้องชาวไทย หลังได้รับช่วง “ทักษิณ” เป็นนายกฯเมื่อปี 44
เมื่อวันที่ (8 ส.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยถอดถอน เครื่องราชฮุนเซน พร้อมติด # ถอนเครื่องราชกี่โมง # ฆ่าพี่น้องชาวไทยไปกี่คน
พร้อมลง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 เล่ม 118 ตอนที่21 ข. โดยเป็น ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ
โดยมีรายละเอียดว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ให้แก่
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2544 ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - กัมพูชา และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จำนวน3 ราย ดังนี้
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมากรณ์ช้างเผือกสมเด็จฮุน เซน (H.E. Samdech Hun Sen ) นายกรัฐมนตรี
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมากรณ์ช้างเผือก
2.1 นายฮอร์ นัมฮอง (H.E. Mr. Hor Namhong) รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2.2 นายซก อาน (H.E. Mr. Sok An) รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี