รทสช.ชี้เยียวยา 9,000 ไม่พอความเสียหาย จี้รัฐบาลใช้เงิน 3.8 พันล้านอย่างโปร่งใส

รทสช.ตั้งข้อสังเกต เงินเยียวยา 9,000 บาทไม่พอต่อความเสียหาย พร้อมจี้รัฐใช้เงิน 3.8 พันล้าน อย่างโปร่งใส-ตรงจุด
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ เรียกร้องให้รัฐบาลบริหารงบเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 3,814 ล้านบาท อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเน้นว่าความช่วยเหลือต้อง “ถึงมือประชาชนจริง ๆ” ทั้งในด้านการซ่อมแซมบ้านเรือน ฟื้นฟูพื้นที่เกษตร และการประคองรายได้ของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าวงเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทตามเกณฑ์ปัจจุบัน “อาจไม่เพียงพอ” เมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในหลายพื้นที่ ซึ่งต้องการการฟื้นฟูมากกว่าเพียงการซ่อมแซมเบื้องต้น
ตามข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อุทกภัยครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน 9 จังหวัดภาคใต้ รวมกว่า 2.1 ล้านคน หลายพื้นที่ยังมีน้ำขัง ระบบสาธารณูปโภคเสียหาย และชุมชนจำนวนมากยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทำให้การบริหารงบเยียวยาต้องดำเนินการอย่าง “รวดเร็วและตรงจุด”
“รัฐบาลจำเป็นต้องจัดกลไกตรวจสอบการใช้จ่ายในทุกระดับ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรงบ การดำเนินงาน และผลลัพธ์ให้สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแทรกแซงหรือการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม พร้อมย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องมาก่อนประเด็นทางการเมืองทุกรูปแบบ” นางสาวศศิกานต์ กล่าว