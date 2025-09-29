จับตา "ครม.อนุทิน" นัดแรกไฟเขียวงบ 68 ลุยนโยบายควิกวิน-คนละครึ่ง ยังไร้วาระตั้งโฆษก

จับตา "ครม.อนุทิน" นัดแรก ไฟเขียวงบ 68 ลุยนโยบายควิกวิน-คนละครึ่ง ยังไร้วาระตั้งทีมโฆษกรัฐบาล เหตุตรวจคุณสมบัติอย่างน้อย 5 วัน
วันที่ (29 ก.ย. 68) เวลา 17.00 น. ที่สภาฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกจะมีการพิจารณาโครงการคนละครึ่งหรือไม่ว่า หลังแถลงนโยบาย ตนจะประชุม ครม.เมื่อถามย้ำว่า จะมีการพิจารณาอนุมัติโครงการคนละครึ่งหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มีหลายวาระ หลายเรื่อง
เมื่อถามว่า จะมีการเสนอแต่งตั้งทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าที่ประชุม ครม. หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่แน่ใจว่าจะเสนอทันหรือไม่ เพราะต้องมีการสอบประวัติและคุณสมบัติต่างๆ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวาระการประชุม ครม.ในวันที่ 30 ก.ย. นั้น จะมีการพิจารณาขอใช้งบประมาณปี 68 ที่ยังคงค้างอยู่ เพื่อนำมาดำเนินโครงการใหม่และโครงการที่ต่อเนื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ส่วนการดำเนินโครงการคนละครึ่งนั้น ขณะนี้ยังไม่มีมีการบรรจุในวาระ แต่ก็สามารถเสนอเข้ามาเป็นวาระจรเร่งด่วนได้
สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง เช่นตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสาร ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติจาก 7 หน่วยงานโดยใช้เวลาประมาณ 5 วัน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 30 ก.ย.นี้ กระทรวงมหาดไทยจะมีการเสนอ ขออนุมัติงบเยียวยาพื้นที่ประอุทกภัยน้ำท่วมและการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาด้วย