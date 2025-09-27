“อนุทิน” เริ่มนับ 1 ต.ค.อายุรัฐบาล 120 วัน เล็ง ครม.สัญจรอีสานใต้ ถกปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา

“นายกฯอนุทิน” ชี้นับ 1 ต.ค.เริ่มรัฐบาล 120 วัน เล็งครม.สัญจรอีสานใต้ ดูปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ลั่นไว้ใจได้แต่งตั้งโยกย้ายไม่เหมือนคนก่อน ไม่มีชำระแค้นแน่ เผยคนละครึ่งงบฯพร้อม รอแค่ขุนคลังพร้อม
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 27 ก.ย.ที่ จ. พระนครศรีอยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อรัฐสภาว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้แถลงนโยบายรัฐบาล ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย. หลังจากนั้นก็จะไปประชุม ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งก็ต้องไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ไม่อย่างนั้นก็ต้องขนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ไปทั้งหมด สู้กลับมาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลให้เรียบร้อย เขาจะได้ดำเนินการเข้าระบบให้เรียบร้อย ไม่ต้องขนย้ายไปให้เสียเวลาอีก
เมื่อถามว่า โครงการคนละครึ่งจะเข้าที่ประชุม ครม. ในวาระแรกเลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทันทีที่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง พร้อม ก็จะดำเนินการทันที ส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้นั้น ไม่ว่าจะมาจากก้อนไหนก็ตาม เรามีพร้อมไว้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า การประชุม ครม.จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการด้วยหรือไม่ เพราะมีคนกำลังจับตาอยู่ นายกฯ กล่าวว่า ทำไมต้องจับตาเฉพาะ ครม.ชุดนี้ ก็เห็นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ตนอยู่ในรัฐบาล จนออกมาจากรัฐบาล จนกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ ก็เห็นมีการแต่งตั้งโยกย้ายอยู่ตลอดเวลา ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย ทำไมต้องมีปัญหาที่รัฐบาลนี้
“ถ้าผมจะทำ ทำไมถึงจะต้องมีปัญหา ถ้าทำทุกอย่างก็ต้องทำด้วยความเหมาะสมกับสถานการณ์ และภารกิจงาน ไม่มีทำเพื่อตอบสนองใคร ไม่มีทำเพื่อชำระความคับแค้นใจ ไม่มีแน่นอน ขอให้ไว้ใจได้เลย”นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า ด้วยมีเวลาที่น้อยแค่ 4 เดือน จำเป็นต้องเอาข้าราชการที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลมาทำงานใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ข้าราชการทุกคนก็สนองนโยบายรัฐบาลหมดแหละ ใครเป็นรัฐบาลเขาก็ต้องสนอง อย่าสนองแบบไปแกล้งคนอื่น ที่ผ่านมานอกจากสนองแล้วยังกลั่นแกล้งด้วย อันนี้ไม่ดี แต่รัฐบาลนี้ไม่มีเวลาไปแกล้งคน มีแต่เวลาไปช่วยคน เมื่อถามว่า ในส่วนของบิ๊กมหาดไทย จะต้องมีการปรับอะไรไหม นายกฯ กล่าวว่า คิดไปเรื่อยๆ ยังมีเวลาอยู่ ไม่คิดหุนหันพลันแล่น เหมือนรัฐบาลคนก่อนหน้านี้
เมื่อถามว่า 120 วัน รัฐบาล เริ่มนับจากวันไหน วันแรกของการแถลงนโยบาย หรือวันที่ 1 ต.ค. นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าง่ายๆ คือวันที่ 1 ต.ค. โดยหลังจากวันที่ 30 ก.ย. หลังอภิปรายเสร็จ ห่างกันไม่ถึง 1-2 วันหรอก เอายังไงว่ามาเถอะ
ผู้สื่อข่าวถามว่า 4 เดือนนี้ จะมีการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ว่าจะมีสักครั้งหนึ่ง จะไปดูในเขตปัญหาไทย-กัมพูชา ในแถบอีสานใต้ เดี๋ยวดูจังหวัดที่เหมาะสม ไม่ไปทำให้ข้าราชการและประชาชนลำบาก ส่วนจะเป็นช่วงไหนนั้น รอไปคิดดูอีกที