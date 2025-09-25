"บิ๊กป้อม” ย้ำจุดยืนพปชร.รักษารธน.60 เสริมแกร่งสู้เลือกตั้ง 69 ขอทุกคนในพรรครัก สามัคคีกัน

"ประวิตร" ย้ำจุดยืนพลังประชารัฐ รักษา รธน.ปี 60 ฉบับปราบโกง เสริมความแข็งแกร่งพรรค เตรียมพร้อมสู่ศึกเลือกตั้ง 2569 ขอทุกคนในพรรครัก สามัคคีกัน
วันนี้ (25 ก.ย. 68) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พบปะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และสมาชิกพรรค ในงานระดมสมองที่เมืองพัทยา พร้อมยืนยันจุดยืนของพรรคในการยึดมั่นรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง” และถือเป็นรากฐานสำคัญของความโปร่งใสและมาตรฐานทางจริยธรรมในระบบการเมืองไทย
พล.อ.ประวิตร ระบุว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการวางกลไกตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต จึงเป็นหลักประกันความมั่นคง โปร่งใส และยุติธรรมในระบบการเมืองไทย และพรรคพลังประชารัฐมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาหลักการนี้ไว้ต่อไป
นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังเรียกร้องให้สมาชิกพรรคทุกคนร่วมมือสามัคคีและช่วยเหลือกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พรรค พร้อมเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งใหญ่ในปี 2569 โดยย้ำว่า “พลังของพรรคเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทุกคน ซึ่งเป็นแรงขับสำคัญที่จะนำพาประเทศเดินหน้าอย่างมั่นคง”