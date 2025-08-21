xs
xsm
sm
md
lg

มีเงินใช้หลังเกษียณด้วย "สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ" จากออมสิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สบายใจ หมดกังวลเรื่องเงิน ด้วยสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://to.gsb.or.th/2G0bgaM

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.50% ต่อปี

- วงเงินกู้สูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอด

- ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

หมายเหตุ :

• ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.295% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

• โปรโมชันอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 คงที่ 3.500% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.995% ต่อปี เฉพาะลูกค้ารายใหม่เท่านั้น

• อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) เท่ากับ 4.204%ต่อปี คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี

• เฉพาะข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด

• ระยะเวลาโปรโมชัน สำหรับลูกค้ารายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 30 กันยายน 2568

• หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สนใจติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขา

*รู้ก่อนกู้...กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
กำลังโหลดความคิดเห็น