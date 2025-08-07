เปิด 13 ข้อหยุดยิง ไทย-กัมพูชา เห็นพ้อง ตั้งอาเซียนคุมชายแดน

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงหยุดยิง
1 หยุดใช้อาวุธทั้งหมด ต่อพลเรือน เป้าหมายพลเรือน และเป้าหมายทางทหาร
2 คงกำลังในที่ตั้งเดิม ตั้งแต่ 28 ก.ค. 68 ห้ามเคลื่อนย้าย/ลาดตระเวน
3 ไม่เสริมกำลัง ตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
4 ห้ามยั่วยุ/ละเมิดเขตแดน ทั้งทางบกและอากาศ ห้ามสร้างโครงสร้างทหารล้ำแดน
5 ห้ามใช้กำลังกับพลเรือน ไม่ว่าในกรณีใด
6 ปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวา ดูแลผู้บาดเจ็บ-ผู้เสียชีวิตอย่างมีมนุษยธรรม
7 หากเกิดปะทะ ให้ใช้กลไกหารือทวิภาคีเพื่อควบคุมสถานการณ์
8 ความร่วมมือเพิ่มเติม
◦ 8.1 ติดต่อระหว่างหน่วยทหาร
◦ 8.2 ประชุม RBC ภายใน 2 สัปดาห์หลัง GBC
◦ 8.3 สื่อสารตรงระดับ รมต./ผบ.สูงสุด
9 งดเผยแพร่ข่าวปลอม ที่สร้างความเข้าใจผิด
ส่วนที่ 2 กลไกตรวจสอบหยุดยิง
10 ปฏิบัติตามข้อตกลง 28 ก.ค. รวมถึงตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน นำโดยมาเลเซีย
11 RBC ดำเนินการตามข้อตกลง โดยมีผู้สังเกตการณ์จากอาเซียนร่วมติดตาม
12 ใช้ผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว จากทูตทหารอาเซียนจนกว่าจะตั้งทีมถาวร
ส่วนที่ 3 การประชุม GBC
13 ประชุม GBC ภายใน 1 เดือนหลัง 7 ส.ค. หากล่าช้าให้จัดประชุมวิสามัญแทน