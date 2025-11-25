BAMเร่งช่วยเหลือลูกค้าพื้นที่ภาคใต้-ออกมาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน

BAM ประสานทีมภูมิภาคตรวจสอบผลกระทบ-ให้ความช่วยเหลือลูกค้าและพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากจากเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่ภาคใต้ และเตรียมพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยมาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน ขึ้นอยู่กับผลกระทบมากน้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันที
นายรักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าและพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่ภาคใต้ ว่า ขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังสำนักงานภูมิภาค ให้เร่งลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้าและพนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว
สำหรับลูกค้านั้นให้สำรวจทั้งลูกค้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ BAM แบบผ่อนชำระว่าได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบมากน้อยแค่ไหน และให้เร่งนำเสนอปัญหาของลูกค้าเหล่านี้มายังสำนักงานใหญ่ เพื่อประเมินให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป โดยกรณีลูกค้าที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ก็จะพิจารณาช่วยเหลือด้วยมาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน ขึ้นอยู่กับผลกระทบมากน้อย โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ส่วนกรณีของพนักงานในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อน ให้เร่งเสนอมายังสำนักงานใหญ่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัย สิ่งของจำเป็นในการยังชีพ หรือแม้แต่สวัสดิการในการซ่อมแซมบ้านเรือนต่อไป
"BAM มีความห่วงใยทั้งลูกค้าและพนักงานของเรา รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และภาคใต้ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทางสำนักงานภูมิภาคซึ่งไม่ได้รับผลกระทบเร่งลงไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน ส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมก็สามารถส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติให้ความช่วยเหลือในด้านการ ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าต่อไป"