ป.ป.ช.ลุยสอบคลิปเสียงตำรวจเรียกรับส่วยธุรกิจมืดเมืองคอน

ป.ป.ช.ลุยสอบคลิปเสียงอ้างว่าตำรวจ เรียกรับผลประโยชน์ธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่นครศรีธรรมราช
วันนี้ (22 ธ.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายพัฒนพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและหารือร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วนต่อไป